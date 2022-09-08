Ежедневно из-за очередей на границе Украина теряет до 60 млн грн - Мининфраструктуры

На польско-украинской границе, а именно на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин", образовались очереди из грузовиков, растягивающиеся на десятки километров. Учитывая, что через этот пункт пропуска выезжает почти 40% всего экспорта на польской границе, это приводит к ущербу, который, по данным таможни, составляет до 60 млн грн в сутки.

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Из-за очередей на пункте пропуска водители устроили забастовку и угрожают перекрыть дороги еще и в пунктах пропуска "Гребенне-Рава Русская" и "Медика-Шегини".

График: Facebook Mustafa Nayyem

Мининфраструктуры провело ряд переговоров, в том числе с польскими коллегами, и наработало варианты решения проблемы.

"Первым пунктом мы предлагаем рассмотреть возможность сортировки грузов по группам товаров, что упростит процедуру принятия груза. Предлагается также не проводить меры санитарного контроля при ввозе рапса. Это 40-50% груза, который проходит такой контроль", - сказал Найем.

Также предлагается открыть новые места пересечения для выезда пустого транспорта.

"Увеличить пропускную способность пунктов удастся, если польская сторона перестанет учитывать пустые грузовики в количество оформленных в смену. Оптимальным решением стало бы увеличение количества грузовиков, пересекающих границу с 300 до 500 в сутки", - добавил Найем.

График: Facebook Mustafa Nayyem

Он добавил, что Украина в кратчайшие сроки готова подготовить и открыть для внеочередного выезда пустых грузовиков из Украины в Польшу пункты пропуска Грушев-Будомеж, Угринов - Долгобычев и Смольница-Кросценко. Но для этого нужно согласие и действия от польской стороны.

Ранее Найем заявлял, что причиной сохранения многокилометровых очередей из грузовиков на украино-польской границе, несмотря на ускорение работы украинской таможни, значительное замедление работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль.