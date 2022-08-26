Украина и Польша распределили пункты пропуска для тяжелых и легких грузовиков: схема заработает с сентября

Украина и Польша согласовали формат организации движения грузового транспорта в рамках реализации пилотного проекта на общем участке границы. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Так, движение транспорта общей массой до 7,5 тонн будет осуществляться через пункты пропуска "Устилуг - Зосин", "Грушев - Будомеж", "Смольница - Кросценко" и "Угринов - Долгобычув".

В свою очередь, транспорт общей массой более 7,5 тонн будут пропускать в пунктах "Рава-Русская - Гребенне", "Краковец - Корчова", "Шегини - Медыка" и "Ягодин - Дорогуск".

Изменения в организации движения грузовиков будут действовать в период с 1 сентября по 30 ноября. При этом пассажирские транспортные перевозки в указанных пунктах пропуска останутся без изменений.

Напомним также, что с 16 августа Украина и Польша запустили полноценную работу обновленного пункта пропуска "Краковец - Корчова": последним был запущен терминал для пропуска автобусов.