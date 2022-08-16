На оновленому КПП "Краківець" на кордоні з Польщею запускають автобусний термінал

Україна та Польща 16 серпня запустили повноцінну роботу оновленого пункту пропуску "Краківець – Корчова" на кордоні двох країн. Про це повідомляє українське Міністерство інфраструктури.

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Зокрема, в рамках реконструкції було оновлено смуги руху для легковиків та вантажівок, модернізовано павільйони для митного та паспортного контролю, розширено під’їзну трасу (А-4) біля пункту пропуску.

Також введено новий автобусний термінал, здатний пропускати від 30 автобусів на добу, який має запрацювати з початку доби 17 серпня.

"Поки звичні шляхи торгівлі заблоковані через окупацію на сході і півдні України, ми розвиваємо інші – на заході. Що вища пропускна здатність українсько-польського кордону, то швидше їде сільгосппродукція та паливно-мастильні матеріали. На жаль, проблеми з чергами ще є. Ми розуміємо, що проблеми, які накопичувалися десятиріччями за кілька місяців вирішити неможливо", - прокоментував міністр Олександр Кубраков.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі його Мустафа Найєм, пункти пропуску - "не зовсім зона відповідальності нашого міністерства, але так вже вийшло, що це стало нашою біллю".

"Сьогодні у прикордонному пункті пропуску "Краківець - Корчова" нарешті буде відкрито автобусну ділянку. Перший раз я приїхав сюди у листопаді минулого року. Досі памʼятаю, як поляки при кожній зустрічі соромили та нагадували про багаторічний план розділення у Краківці пасажирської та вантажної ділянки... Тоді це здавалось нікому не потрібним, окрім нас та перевізників", - написав він.

Однак, як вказав Найєм, лише за трохи більше ніж півроку і попри війну та нестачу ресурсів ці роботи вдалося завершити, і весь пасажирський транспорт тепер буде їхати у цьому пункті пропуску окремою полосою.

"Зараз це один з шляхів зменшення десяти- та двадцятикилометрових черг на кордонах... Сьогодні - "Краківець", а до кінця місяця в нас ще великі плани на румунський кордон. Поступово, крок за кроком ми мусмо перемогти і залишити ці чортови черги у минулому", - додав чиновник.

В свою чергу на засіданні Кабінету міністрів у вівторок прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Мінінфраструктури вже найближчим часом представить анонсований проект електронної черги на кордоні.

Також, за словами голови уряду, Мінінфраструктури, Міністерству закордонних справ та Державній митній службі доручено активізувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС.

"Ми говорили про можливість відкриття таких пунктів із прем’єр-міністром Польщі. І це так само важливий напрямок для пришвидшення всіх митних процедур і мінімізації корупційних ризиків", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, вантажний рух оновленим в рамках проєкту "Відкритий кордон" пунктом пропуску "Краківець – Корчова" було відкрито ще 20 червня. В рамках першого етапу модернізації на пункті було збільшено кількість смуг для вантажівок з чотирьох до десяти та створено додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

З 1 серпня через цей КПП відновився рух легкових автомобілів, а про початок пропуску пасажирських автобусів обіцяли повідомили пізніше.