Черги на кордоні: Львівська митниця дозволила ввозити автомобілі на всіх пунктах пропуску

Днями перед пунктами пропуску на в'їзд до України утворилися черги з автомобілів, які ввозили українці за спрощеною системою оподаткування. Тому Львівська митниця дозволила ввозити автомобілі на всіх пунктах пропуску, а час оформлення продовжено до 23:00.

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Про це повідомляє прес-служба Львівської митниці.

Щоб скоротити час очікування у чергах, у зоні діяльності Львівської митниці запроваджено наступний формат роботи:

✅ транспортні засоби пропускатимуться на територію України у всіх автомобільних пунктах пропуску;

✅ у пунктах пропуску "Краковець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребінне" збільшено кількість працівників митниці;

✅ Внесено зміни до графіку роботи митного поста "Містечко", де відбувається оформлення та реєстрація транспортних засобів.

"29 та 30 червня роботу підрозділів митного поста "Городок" (відділ митного оформлення №2, розташований у м. Городок, та відділ митного оформлення №4 у с. Зимна Вода Львівської області) буде продовжено до 23:00, до початку дії комендантського години, – запевнив в.о. начальника Львівської митниці Данило Меньшиков. – І такий формат роботи триватиме до кінця червня”.

Нагадаємо, що 3 травня Кабінет міністрів обмежив можливість імпорту автомобілів лише трьома пунктами пропуску на західному кордоні України – це КПП "Устилуг" та "Грушів" на кордоні з Польщею, а також "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною.

14 червня уряд тимчасово додав до цього списку порти Одеської області, а колишнє розпорядження скасував. Проте нове розпорядження втратить чинність після набрання чинності законом про поновлення стягнення ПДВ та акцизу при ввезенні авто з 1 липня. Цей закон поки що не підписаний навіть головою Верховної Ради і, відповідно, також президентом.