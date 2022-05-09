Кабмин сократил число пунктов растаможки авто на границе до трех

Кабинет министров определил, что ввоз украинскими гражданами транспорта, приобретенного за пределами таможенной территории Украины, производится в трех пунктах на границе.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства и, соответственно, вступившем в силу распоряжении №354 от 3 мая.

Такими пунктами пропуска на определены "Устилуг" (Волынская область) и "Грушев" (Львовская область) на границе с Польшей, а также "Малый Березный" (Закарпатская область) на границе со Словакией.

Отметим, что ранее заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщал, что с 25 апреля вводится ограничение на оформление легковых автомобилей, ввозимых для личных нужд: оно будет производится только в семи пунктах пропуска. Кроме упомянутых трех, это были "Угринов" и "Смольница" на польской границе, а также два пункта на границе с Венгрией.

Причиной для такого шага он назвал большие очереди на границе из-за отмены таможенных платежей при ввозе транспорта, в которых теперь "сутками простаивают волонтеры с гуманитарными грузами - снаряжением для бойцов, продуктами питания и медикаментами".

Однако, как писали СМИ, ограничение (не оформленное, к слову, актом Кабмина) проблему тогда не решило - в частности потому, что множество украинцев все равно продолжали прибывать на другие КПП, где таможенники шли им навстречу.

Тем временем группа депутатов во главе с Даниилом Гетманцевым внесла в Верховную Раду законопроект, возвращающий пошлины на ввоз авто. Однако этот документ парламент пока не рассматривал.