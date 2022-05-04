Нардеп развеяла миф о массовой растаможке по нулевой пошлине люксовых авто. Какие машины импортируют украинцы

Большинство автомобилей, которые в Украину ввозят после введения нулевой пошлины, стоимостью до 100 тысяч грн. Об этом заявила нардеп Алена Штрук.

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По ее данным, на 2 мая 2022 года в Украину по нулевой пошлине завезли 29 195 машин.

Их них 16 793 – это машины стоимостью до 100 тысяч грн. Они в большом количестве идут на нужды армии, теробороны или покупаются семьями переселенцев.

11 406 машин – стоимостью от 100 тыс. до 500 тыс. грн. Часть тоже для армии, часть для себя. 760 авто – от 500 тыс. до 1 млн грн; 196 машин – стоимостью от 1 до 2 млн грн; 40 дорогих элитных машин – за 2 млн грн.

Из этого следует, что массовый ввоз элитных иномарок под нулевую растаможку — миф.

"За месяц украинцы завезли действительно большое количество машин, но 65-70% из них всех – это машины недорогие, они идут в подавляющем большинстве на армию или нужды теробороны и ВСУ", — делает вывод нардеп.

Около 1000 автомобилей – это машины стоимостью более 500 тыс. грн, то есть уже хорошие машины для себя, а не для армии, которые позволили украинцам сэкономить на акцизе и других налогах при ввозе.

Дорогих машин в Украину ввезено всего около 1 тысячи за месяц.

Напомним, приняв законопроект № 7190, Верховная Рада также отменила на время военного положения таможенные пошлины (пропорционально зависят от стоимости авто), налог на добавленную стоимость и акциз (зависят от объема двигателя и года выпуска машины) при ввозе транспортных средств из-за границы для всех физлиц.

С 6 апреля украинцы получили возможность сэкономить на покупке серьезно подержанных транспортных средств до 80%, а более новых – до 40%.