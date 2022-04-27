Возврат пошлины на авто, военный сбор до 3% и отмена НДС на топливо: что изменится в Налоговом кодексе

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7311, отменяющий послабления для украинского бизнеса во время войны. Руководительница практики налогового права Ario Law Firm Юлия Федосюк разобралась, на самом ли деле украинский бизнес ждет "террор", как характеризуют законопроект некоторые эксперты.

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24 апреля 2022 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект, вносящий очередные изменения в Налоговый Кодекс Украины и ряд других законов – законопроект №7311. Законодательная инициатива уже вызвала большой резонанс в обществе из-за ряда спорных норм, отменяющих те послабления для бизнеса, которые были приняты для поддержки отечественной экономики в период военного положения.

Что предлагают изменить в Налоговом кодексе Украины

В частности:

Отменяются установленные льготы по акцизу и НДС на топливо.

То есть норму, устанавливавшую ставку акцизного налога в размере 0,00 евро за 1000 литров, НДС по ставке в размере 7% на период военного положения предлагается исключить.

Возмещение НДС по декларациям за январь и уточняющим расчетам к ним будет осуществляться облигациями внутреннего государственного займа путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа сроком обращения пять лет.

Возвращается обязанность начисления и уплаты НДС на импорт плательщиков единого налога 3 группы со ставкой 2%. Так , предлагается исключить из нормы освобождение от обязанности начисления и уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Украины для плательщиков единого налога 3-й группы, избравших ставку 2%.

Здесь следует отметить, что норма, устанавливавшая освобождение от налогообложения НДС, не применяется к операциям по поставке на таможенной территории Украины товаров, имеющих происхождение из страны, признанной государством-оккупантом по закону и/или признанным государством-агрессором в Украине согласно законодательству, также предлагается исключить.

Включение невозвращенной возвратной финансовой помощи в доход плательщика единого налога 3-й группы, который выбрал ставку 2% с правом уменьшения дохода на сумму возвращенной помощи в период возврата.

В случае, если срок возврата суммы полученной финансовой помощи, предоставленной на возвратной основе, превышает 12 календарных месяцев со дня ее получения, плательщик единого налога 3-й группы, избравший ставку 2%, включает в состав дохода сумму невозвращенной в течение 12 календарных месяцев такой финансовой помощи. При этом в периоде возврата такой плательщик единого налога имеет право уменьшить доход на сумму возвращенной помощи.

Ставка военного сбора устанавливается в размере 3% (сейчас 1,5%).

Условия освобождения от ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом, установленные в Переходных положениях:

освобождение от ответственности для всех касается только сроков регистрации в соответствующих реестрах налоговых или акцизных накладных, расчетов корректировки, представления электронных документов, содержащих данные о фактических остатках горючего и объеме обращения горючего или спирта этилового. Обязательное выполнение таких обязанностей – в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине;

освобождение от ответственности за несвоевременную уплату налогов и сборов и нарушение сроков представления отчетности будет распространяться только в отношении налогоплательщиков, находящихся на временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации территориях или территориях, на которых ведутся боевые действия.

Будут разрешены дополнительные камеральные проверки налогоплательщиков, находящихся за пределами временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации территориях или территориях, на которых ведутся боевые действия: камеральные проверки налоговых деклараций (расчетов), своевременности представления налоговых деклараций (расчетов), своевременности уплаты денежного обязательства.

Установлены исключения, на которые не распространяется течение сроков, установленных Налоговым кодексом:

соблюдение сроков представления отчетности, уплаты налогов и сборов налогоплательщиками, находящимися за пределами временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации территориях или территориях, на которых ведутся боевые действия;

сроки проведения камеральных проверок;

сроки составления актов;

сроки представления и рассмотрения возражений;

сроки принятия, отправки и обжалования налогового уведомления-решения по результатам камеральных проверок;

сроки проведения фактических проверок, составление актов, представление и рассмотрения возражений, дополнительных документов и объяснений, принятие, отправка и обжалование налогового уведомления-решения, административного ареста имущества по результатам фактических проверок.

Также отменяются льготы по освобождению от НДС и акцизному налогу сделок по ввозу физическими лицами автомобилей.

И вводится ряд норм по регулированию оборота спирта, в частности, по обязанности установки и использования расходомеров.

Изменения в Таможенный кодекс Украины

Исключаются нормы, устанавливавшие освобождение от налогообложения ввозной пошлиной товаров, ввозимых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины предприятиями для свободного обращения, автомобилей, и соответствующие изменения таможенного оформления таких товаров.

Ранее в Украине официально сделали бесплатной растаможку авто на период войны с Россией. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Зеленским, опубликован и уже вступил в силу.

Под действие закона попадал почти весь транспорт: легковые автомобили и кузова, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и больше, грузовые автомобили.

Мнение юриста

По словам Юлии Федосюк, законопроект достаточно неоднозначен и уже вызвал волну негатива от экспертов, поскольку отменяет ряд норм, принятых с целью поддержки украинского бизнеса и экономики Украины в период военного положения и задекларированных президентом Украины.

Отмена льгот по акцизу и НДС на топливо выглядит преждевременной и приведет к повышению цен на топливо. А это в свете посевных работ особенно ощутимо для аграриев. То же касается и отмены льготы по НДС по импорту товаров для единщиков, избравших ставку 2%, поскольку уплата НДС будет нивелировать саму идею перехода на налогообложение с оборота.

Вместе с тем юрист считает, что для регионов, работающих и не находящихся в зоне боевых действий, вопрос своевременного представления отчетности не должен стать проблемой, как и камеральные проверки по представленной отчетности. Кроме того, продолжит действовать общая норма по освобождению от ответственности в случае, когда нарушение возникло в результате форс-мажора (военное положение признано форс-мажором).