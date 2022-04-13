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Пальне на АЗС трохи подорожчало після нових граничних цін від Кабміну

Пальне на АЗС трохи подорожчало після нових граничних цін від Кабміну

Ціни на пальне на українських АЗС у середу, 13 квітня, трохи піднялись після зміни граничних цін Міністерством економіки 12 квітня. Про це пише Enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

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Зокрема, на WOG та ОККО бензин марок "А-92" та "А-95" подорожчав на 34 коп./л, до 33,77-33,87 грн/л. При цьому дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 22 коп./л, до 37,65 грн/л.

Також скоригували ціни такі мережі, як AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, UPG, "Автотранс" та інші.

Міністерство економіки України ввечері 12 квітня оприлюднило середню вартість бензину — 29,32 грн/літр та дизпалива (ДП) – 32,65 грн/літр, з яких вираховують граничну ціну реалізації пального на автозаправних станціях (АЗС) на середину квітня.

Фото 2 — Пальне на АЗС трохи подорожчало після нових граничних цін від Кабміну
Зміни цін на АЗС. Фото: Enkorr

Нагадаємо, раніше директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявив, що хоча зниження податків і призвело до здешевлення палива для українців, але через подорожчання логістики та держрегулювання мережі АЗС у центрі та на сході України змушені торгувати собі на збитки.

Автор:
Степан Крьока