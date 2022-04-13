Топливо на АЗС немного подорожало после новых предельных цен от Кабмина

Цены на топливо на украинских АЗС в среду, 13 апреля, немного повысились после изменения предельных цен Министерством экономики 12 апреля. Об этом пишет Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы “А-95”.

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В частности, на WOG и ОККО бензин марок "А-92" и "А-95" подорожал на 34 коп./л, до 33,77-33,87 грн/л. При этом дизельное горючее в этих сетях подорожало на 22 коп./л, до 37,65 грн/л.

Также откорректировали цены такие сети, как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG, "Автотранс" и другие.

Министерство экономики Украины вечером 12 апреля обнародовало среднюю стоимость бензина — 29,32 грн/литр и дизтоплива (ДП) — 32,65 грн/литр, из которых высчитывают предельную цену реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на середину апреля.

Изменение цен на АЗС. Фото: Enkorr

Напомним, ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что хотя снижение налогов и привело к удешевлению топлива для украинцев, но из-за удорожания логистики и госрегулирования сети АЗС в центре и на востоке Украины вынуждены торговать себе в убыток.