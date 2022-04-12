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Энергетика
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Из-за снижения налогов цены на бензин для украинцев снизились, однако в некоторых регионах АЗС вынуждены торговать себе в убыток, — эксперт

Из-за снижения налогов цены на бензин для украинцев снизились, однако в некоторых регионах АЗС вынуждены торговать себе в убыток, — эксперт

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что хотя снижение налогов и привело к удешевлению топлива для украинцев, но из-за удорожания логистики и госрегулирования сети АЗС в центре и на востоке Украины вынуждены торговать себе в убыток. Об этом Куюн написал на Facebook. 

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"В середине марта правительство обнулило акцизный сбор и снизило с 20% до 7% НДС на моторные топлива. Диаграмма иллюстрирует эффект этого решения – на сегодняшний день бензин дешевле расчетной цены с налогами на 13,34 грн/л, дизтопливо – на 11,83 грн/л. Без этого дизтопливо сегодня было бы на потолке вплотную до 50 грн/л. По моим оценкам, украинские потребители будут экономить более 4,5 млрд грн ежемесячно",  пишет Куюн.

При этом согласно расчетам по формуле Минэкономики, используемой для вышеприведенной динамики, средняя себестоимость поставки за последний месяц составляет 30,22 и 34,53 грн/л соответственно по бензину А-95 и ДП. В то же время регулируемая цена на АЗС – 33,53 и 37,43 грн/л.

А торговая наценка сетей АЗС составляет 3,31 и 2,90 грн/л. Если убрать 2 грн/л расходов на реализацию (зарплата, энергоресурсы, вторичная логистика), то расчетная чистая прибыль сети составит 1,31 и 0,9 грн/л по обычному топливу и 1,65-1,8 грн/л на премиальных видах горючего.

Куюн отмечает, что этот расчет справедлив, во-первых, при поставке ж/д партий, во-вторых, при реализации в западных областях. Для восточных, южных и центральных областей к данным расчетам следует добавить 1 грн/л транспортировки бензовозом.

"Но важна ремарка. Расчет стоимости импорта гипотетичен, потому что физически нужных объемов нет. В настоящее время импорт начали главным образом три-четыре национальных сети, но в очень ограниченных объемах. Более реальными для рынка центра, востока и юга являются оптовые предложения по старым запасам по цене 35 грн/л на бензин и 40-42 грн/л на ДТ. Поэтому в этих регионах владелец небольшой сети получает "гипотетический" ноль, а реально минус в 5-6 грн на литре", — пишет эксперт.

По его словам, мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к быстрому разорению станций национальных операторов, которые тоже не имеют запасов топлива и вынуждены вводить дополнительные ограничения. Сейчас обычное явление, когда топливо есть только для силовых структур, муниципалитета, а также корпоративных клиентов (которым тоже начали вводить лимиты).

"Ситуация резко ухудшилась после остановки Кременчугского НПЗ и нуждается в оперативных действиях со стороны правительства. Пока все остается, как есть, фактически остановлено контрактирование новых объемов, которые из-за сложной европейской логистики и украинской бюрократии идут очень медленно",  отмечает эксперт.

Напомним, 2 апреля российские оккупанты обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивал более трети всего рынка украинского топлива.

Автор:
Степан Крьока