Из-за снижения налогов цены на бензин для украинцев снизились, однако в некоторых регионах АЗС вынуждены торговать себе в убыток, — эксперт

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что хотя снижение налогов и привело к удешевлению топлива для украинцев, но из-за удорожания логистики и госрегулирования сети АЗС в центре и на востоке Украины вынуждены торговать себе в убыток. Об этом Куюн написал на Facebook.

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"В середине марта правительство обнулило акцизный сбор и снизило с 20% до 7% НДС на моторные топлива. Диаграмма иллюстрирует эффект этого решения – на сегодняшний день бензин дешевле расчетной цены с налогами на 13,34 грн/л, дизтопливо – на 11,83 грн/л. Без этого дизтопливо сегодня было бы на потолке вплотную до 50 грн/л. По моим оценкам, украинские потребители будут экономить более 4,5 млрд грн ежемесячно", — пишет Куюн.

При этом согласно расчетам по формуле Минэкономики, используемой для вышеприведенной динамики, средняя себестоимость поставки за последний месяц составляет 30,22 и 34,53 грн/л соответственно по бензину А-95 и ДП. В то же время регулируемая цена на АЗС – 33,53 и 37,43 грн/л.

А торговая наценка сетей АЗС составляет 3,31 и 2,90 грн/л. Если убрать 2 грн/л расходов на реализацию (зарплата, энергоресурсы, вторичная логистика), то расчетная чистая прибыль сети составит 1,31 и 0,9 грн/л по обычному топливу и 1,65-1,8 грн/л на премиальных видах горючего.

Куюн отмечает, что этот расчет справедлив, во-первых, при поставке ж/д партий, во-вторых, при реализации в западных областях. Для восточных, южных и центральных областей к данным расчетам следует добавить 1 грн/л транспортировки бензовозом.

"Но важна ремарка. Расчет стоимости импорта гипотетичен, потому что физически нужных объемов нет. В настоящее время импорт начали главным образом три-четыре национальных сети, но в очень ограниченных объемах. Более реальными для рынка центра, востока и юга являются оптовые предложения по старым запасам по цене 35 грн/л на бензин и 40-42 грн/л на ДТ. Поэтому в этих регионах владелец небольшой сети получает "гипотетический" ноль, а реально минус в 5-6 грн на литре", — пишет эксперт.

По его словам, мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к быстрому разорению станций национальных операторов, которые тоже не имеют запасов топлива и вынуждены вводить дополнительные ограничения. Сейчас обычное явление, когда топливо есть только для силовых структур, муниципалитета, а также корпоративных клиентов (которым тоже начали вводить лимиты).

"Ситуация резко ухудшилась после остановки Кременчугского НПЗ и нуждается в оперативных действиях со стороны правительства. Пока все остается, как есть, фактически остановлено контрактирование новых объемов, которые из-за сложной европейской логистики и украинской бюрократии идут очень медленно", — отмечает эксперт.

Напомним, 2 апреля российские оккупанты обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивал более трети всего рынка украинского топлива.