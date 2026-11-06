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На Южном мосту в Киеве открыли дополнительную полосу: что изменилось для водителей

Южный мост в Киеве
По Южному мосту разрешили ехать двумя полосами / Википедия

На Южном мосту в Киеве открыли дополнительную полосу для движения транспорта с левого на правый берег. Теперь в этом направлении доступны две полосы вместо одной.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Проезд дополнительной полосой разрешен автомобилям общим весом до 10 тонн, а также наземному общественному транспорту.

В то же время в противоположном направлении – с правого на левый берег – схема движения остается без изменений. Транспорт продолжает двигаться по одной полосе, а установленные весовые ограничения продолжают действовать.

Водителям рекомендуют учитывать временную организацию дорожного движения при планировании маршрутов и быть внимательными на участке моста.

Повреждение Южного моста

Ночью 27 октября в Киеве в результате ракетной атаки была повреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.

Разрушения получили железобетонное пролетное строение моста, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации.

Правительство поручило профильному министерству ускорить восстановление Южного моста в Киеве. Для обеспечения транспортного сообщения между берегами Днепра столица увеличивает количество автобусов и запускает дополнительные рейсы городской электрички.

Напомним, в Киеве частично восстановили автомобильное движение по Южному мосту. С утра 30 октября по одной полосе с левого на правый берег могут передвигаться автомобили весом до 10 тонн. В обратном направлении движение открыли в тот же день в 17:00.

Автор:
Ольга Опенько

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