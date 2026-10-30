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Южный мост в Киеве частично открыли для автомобилей: какие ограничения действуют
В Киеве частично восстановили автомобильное движение по Южному мосту. С утра 30 октября по одной полосе с левого на правый берег могут передвигаться автомобили весом до 10 тонн. В обратном направлении движение откроют в тот же день в 17:00.
Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Решение о возобновлении проезда было принято по результатам технического обследования моста и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.
Как будет работать движение по Южному мосту
Движение автомобилей по Южному мосту восстанавливают с определенными ограничениями. На первом этапе проезд разрешили одной полосой по каждому направлению.
В частности:
- с левого на правый берег автомобили могут двигаться с утра 30 октября;
- с правого на левый берег движение по одной полосе откроют с 17:00;
- проезд разрешен транспортным средствам весом до 10 тонн.
Возобновление движения стало возможным после технического обследования сооружения и получения соответствующих экспертных выводов.
В то же время, специалисты профильных коммунальных предприятий вместе с учеными продолжают разрабатывать технические решения для ремонта поврежденных конструкций моста. Речь идет, в частности, об элементах, от которых зависит работа метрополитена.
Какие автобусные и троллейбусные маршруты изменили в Киеве
Параллельно с частичным открытием Южного моста городские власти пересмотрели работу наземного общественного транспорта. Изменения должны улучшить сообщение между районами столицы и обеспечить альтернативные маршруты пассажиров .
В частности, маршрут автобуса № 1-М был реорганизован в три отдельных маршрута. Общее количество автобусов на них увеличилось до 17.
Также в Киеве ввели два новых маршрута:
- Автобус № 3-М будет соединять станции метро "Осокорки" и " Выдубичи".
- Троллейбус № 48 будет курсировать между станцией метро " Лесная" и железнодорожной станцией " Куреневка". Маршрут начал работу 30 октября.
Кроме того, транспортный департамент оптимизировал работу автобусов №22 и №91 . Изменения направлены на улучшение сообщения вдоль зеленой линии столичного метрополитена.
Повреждение Южного моста
Ночью 27 октября в Киеве в результате ракетной атаки была повреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.
Разрушения получили железобетонное пролетное строение моста, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации.
Правительство поручило профильному министерству ускорить восстановление Южного моста в Киеве. Для обеспечения транспортного сообщения между берегами Днепра столица увеличивает количество автобусов и запускает дополнительные рейсы городской электрички.