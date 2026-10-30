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Южный мост в Киеве частично открыли для автомобилей: какие ограничения действуют

Южный мост в Киеве
Южный мост открыли для авто до 10 тонн: как будет курсировать транспорт / Википедия

В Киеве частично восстановили автомобильное движение по Южному мосту. С утра 30 октября по одной полосе с левого на правый берег могут передвигаться автомобили весом до 10 тонн. В обратном направлении движение откроют в тот же день в 17:00.

Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Решение о возобновлении проезда было принято по результатам технического обследования моста и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

Как будет работать движение по Южному мосту

Движение автомобилей по Южному мосту восстанавливают с определенными ограничениями. На первом этапе проезд разрешили одной полосой по каждому направлению.

В частности:

  • с левого на правый берег автомобили могут двигаться с утра 30 октября;
  • с правого на левый берег движение по одной полосе откроют с 17:00;
  • проезд разрешен транспортным средствам весом до 10 тонн.

Возобновление движения стало возможным после технического обследования сооружения и получения соответствующих экспертных выводов.

В то же время, специалисты профильных коммунальных предприятий вместе с учеными продолжают разрабатывать технические решения для ремонта поврежденных конструкций моста. Речь идет, в частности, об элементах, от которых зависит работа метрополитена.

Какие автобусные и троллейбусные маршруты изменили в Киеве

Параллельно с частичным открытием Южного моста городские власти пересмотрели работу наземного общественного транспорта. Изменения должны улучшить сообщение между районами столицы и обеспечить альтернативные маршруты пассажиров .

В частности, маршрут автобуса 1-М был реорганизован в три отдельных маршрута. Общее количество автобусов на них увеличилось до 17.

Также в Киеве ввели два новых маршрута:

  • Автобус 3-М будет соединять станции метро "Осокорки" и " Выдубичи".
  • Троллейбус 48 будет курсировать между станцией метро " Лесная" и железнодорожной станцией " Куреневка". Маршрут начал работу 30 октября.

Кроме того, транспортный департамент оптимизировал работу автобусов №22 и №91 . Изменения направлены на улучшение сообщения вдоль зеленой линии столичного метрополитена.

Повреждение Южного моста

Ночью 27 октября в Киеве в результате ракетной атаки была повреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.

Разрушения получили железобетонное пролетное строение моста, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации.

Правительство поручило профильному министерству ускорить восстановление Южного моста в Киеве. Для обеспечения транспортного сообщения между берегами Днепра столица увеличивает количество автобусов и запускает дополнительные рейсы городской электрички.

Автор:
Ольга Опенько

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