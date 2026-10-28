В КГГА рассказали о последствиях атаки на Южный мост: что повреждено и когда ждать восстановления

В результате вражеской атаки на Киев 27 октября получил повреждения Южный мост. Разрушения получили железобетонное пролетное строение, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Специалисты КП "Київавтошляхміст" уже выполняют первоочередные работы по ликвидации последствий вражеской атаки на участках, которые по выводам Национального института развития инфраструктуры не получили критических повреждений и не нуждаются в дополнительных инженерных обследованиях и проектных решениях", - говорится в сообщении.

В свою очередь работники КП "Киевский метрополитен" оперативно восстановили кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи, что позволило возобновить движение поездов на левобережном участке от станции "Осокорки" до "Красного Хутора".

В настоящее время продолжаются круглосуточные работы по восстановлению сетей диспетчерской централизации, резервного питания и контроля движения.

В КГГА отмечают, что отдельные повреждения влияют на работу всего мостового сооружения, поэтому специалисты должны оценить их влияние на прочность и безопасность. Научно-исследовательские институты производят динамические испытания, геодезический контроль и проверочные расчеты.

Акт обследования с результатами исследований планируется получить в начале следующей недели. После этого будут приняты технические решения по дальнейшему восстановлению моста и наземного участка "зеленой" линии метро.

Напомним, ночью 27 октября в Киеве в результате ракетной атаки былаповреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.

Правительство поручило профильному министерству ускорить восстановление Южного моста в Киеве. Для обеспечения транспортного сообщения между берегами Днепра столица увеличивает количество автобусов и запускает дополнительные рейсы городской электрички.