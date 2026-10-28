У КМДА розповіли про наслідки атаки на Південний міст: що пошкоджено та коли чекати на відновлення

Унаслідок ворожої атаки на Київ 27 жовтня зазнав пошкоджень Південний міст. Руйнувань зазнали залізобетонна прогонова будова, автомобільні проїзди, конструкції метрополітену та інженерні комунікації.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Фахівці КП "Київавтошляхміст" уже виконують першочергові роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки на ділянках, які за висновками Національного інституту розвитку інфраструктури не зазнали критичних ушкоджень і не потребують додаткових інженерних обстежень та проєктних рішень", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою працівники КП "Київський метрополітен" оперативно відновили кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку, що дозволило відновити рух поїздів на лівобережній ділянці від станції "Осокорки" до "Червоного Хутора".

Наразі тривають цілодобові роботи з відновлення мереж диспетчерської централізації, резервного живлення та контролю руху.

У КМДА наголошують, що окремі пошкодження впливають на роботу всієї мостової споруди, тому фахівці мають оцінити їхній вплив на міцність і безпеку. Науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль та перевірні розрахунки.

Акт обстеження з результатами досліджень планують отримати на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки "зеленої" лінії метро.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня у Києві внаслідок ракетної атаки було пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "зеленій" лінії метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках.

Уряд доручив профільному міністерству прискорити відновлення Південного мосту в Києві. Для забезпечення транспортного сполучення між берегами Дніпра столиця також збільшує кількість автобусів і запускає додаткові рейси міської електрички.