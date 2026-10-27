Київ планує виділити мільярд гривень на водні переправи через Дніпро: хто визначатиме місця

Київ планує спрямувати 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Місця розміщення переправ визначатиме військове командування.

Як пише Dilo, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко за підсумками засідання Ради оборони столиці.

"Сьогодні відбулася Рада оборони столиці. Серед питань, які розглянули, зокрема – реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під'їзних шляхів до них... Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти — 1 млрд грн на цей проєкт", – зазначив Кличко.

За його словами, ініціативу запропонувала держава, а уряд ухвалив відповідну постанову.

Військове командування визначатиме місця для переправ. Їх також погоджуватимуть відповідні органи, зокрема Київська міська військова адміністрація.

Проєкт будівництва водних переправ

20 жовтня Кабмін затвердив дворічний експериментальний проєкт із будівництва комбінованих водних переправ і під’їзних шляхів до них.

Уряд рекомендував Київській міській та дев'ятьом обласним військовим адміністраціям передбачити у місцевих бюджетах на 2026 рік кошти на першочергові роботи.

Проєкт триватиме не більше двох років із дня набрання чинності відповідною постановою. Для будівництва переправ і під'їзних шляхів не потрібно буде отримувати дозвільні документи. Після завершення робіт ці об'єкти також не потребуватимуть введення в експлуатацію.

Удари по мостах Києва

Росіяни почали бити по мостам. Уперше РФ вдарила по Південному мосту вдень 1 жовтня - тоді окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту.

Зранку 3 жовтня росіяни також дроном вдарили по Північному мосту в Києві - було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей.

Вночі 27 жовтня у Києві внаслідок ракетної атаки було пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "зеленій" лінії метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках.

Уряд доручив профільному міністерству прискорити відновлення Південного мосту в Києві, який зазнав пошкоджень унаслідок ракетної атаки. Для забезпечення транспортного сполучення між берегами Дніпра столиця також збільшує кількість автобусів і запускає додаткові рейси міської електрички.