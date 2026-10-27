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Уряд доручив прискорити ремонт Південного мосту та посилити наземне сполучення в Києві

Південний міст
Південний міст пошкоджено

Кабінет міністрів доручив профільному міністерству прискорити відновлення Південного мосту в Києві, який зазнав пошкоджень унаслідок ракетної атаки в ніч проти 27 жовтня. Для забезпечення транспортного сполучення між берегами Дніпра столиця також збільшує кількість автобусів і запускає додаткові рейси міської електрички.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Що відомо про пошкодження Південного мосту

За словами глави уряду, під час нічної атаки пошкоджень зазнали Південний міст і метрополітен. За інформацією Повітряних сил, російські війська застосували до 16 балістичних ракет.

Уранці 27 жовтня прем’єр-міністр провів комунікацію з міською адміністрацією та доручив прискорити відновлювальні роботи на мосту.

"Уряд надає необхідне сприяння у відновленні. Людям потрібен вільний рух з одного берега на інший. Інші мости працюють, але навантаження на них зросло", — зазначив Корецький.

Як змінилася робота транспорту в Києві

Через пошкодження зелена лінія метро працює на ділянці від станції "Сирець" до "Видубичів". Рух поїздів від "Видубичів" до "Червоного хутора" призупинено, а станції на цій ділянці використовують як укриття.

Щоб зменшити навантаження на червону лінію метро, у Києві запустили тимчасовий автобусний маршрут. Також збільшили кількість автобусів на маршрутах, які тепер пролягають через Дарницький міст.

Крім того, "Укрзалізниця" запускає додаткові рейси Kyiv City Express у години пік - перші з них мають вирушити вже ввечері 27 жовтня.

Уряд закликав посилити наземне сполучення

Прем’єр-міністр закликав місцеву владу контролювати завантаженість транспортної системи та за потреби додавати дублюючий наземний транспорт. Йдеться, зокрема, про сполучення з діючими станціями метро та міською електричкою.

За словами Корецького, пріоритетом на час відновлення мосту є забезпечення можливості для киян безперешкодно діставатися на роботу та повертатися додому.

Росія почала бити по мостах 

Росіяни почали бити по мостам.  Уперше РФ вдарила по Південному мосту вдень 1 жовтня - тоді окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту.

Міст потрапив під удар і ввечері 2 жовтня.

Зранку 3 жовтня росіяни також дроном вдарили по Північному мосту в Києві - було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізували.

Автор:
Ольга Опенько

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