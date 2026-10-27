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У Києві через ремонт метро та мостів додали 16 рейсів міської електрички

київська кільцева електричка
Укрзалізниця збільшує кількість рейсів Kyiv City Express: що зміниться

“Укрзалізниця” збільшує кількість рейсів міської електрички Kyiv City Express у Києві на тлі ремонтів столичного метро та мостів. Увечері 27 жовтня на маршрут виведуть 10 додаткових поїздів, а з 28 жовтня додаткове сполучення діятиме вранці та ввечері.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба перевізника.

Загалом пасажирам пропонуватимуть 16 додаткових рейсів. Завдяки поєднанню регулярних і додаткових поїздів інтервал руху півкільцевим маршрутом у години пік становитиме від 15 хвилин.

Яким буде маршрут Kyiv City Express

Додаткові поїзди курсуватимуть півкільцевим маршрутом, що з’єднує обидва береги столиці та проходить через Дарницький і Північний мости.

Маршрут охоплює такі станції:

  • Видубичі;
  • Березняки;
  • Дарниця;
  • Русанівка;
  • Лівобережна;
  • Микільська Слобідка;
  • Воскресенка;
  • Райдужний;
  • Почайна.

Поїзди курсуватимуть в обох напрямках.

Коли відправлятимуться додаткові поїзди

Перші додаткові рейси заплановані на вечір 27 жовтня. Поїзд зі станції Видубичі вирушатиме о 15:57, а зі станції Почайна - о 15:59.

"Укрзалізниця" також уточнила колії відправлення та прибуття:

  • станція Видубичі — колія №3А;
  • станції Дарниця та Почайна — колія №3;
  • станція Березняки — поїзди в напрямку Видубичі — Дарниця прибуватимуть на четверту колію третьої платформи.

Квитки на Kyiv City Express можна придбати в застосунку "Укрзалізниці".

  • Розклад вечірніх додаткових рейсів (27–30 жовтня)
  • Д07 Видубичі (15:57) Дарниця (16:08) Почайна (16:44). 
  • Д08 Почайна (15:59) Дарниця (16:25) Видубичі (16:52). 
  • Д09 Почайна (16:59) Дарниця (17:26) Видубичі (17:45). 
  • Д10 Видубичі (17:00) Дарниця (17:11) Почайна (17:44). 
  • Д11 Видубичі (17:53) Дарниця (18:04) Почайна (18:44).
  •  Д12 Почайна (17:59) Дарниця (18:24) Видубичі (18:44). 
  • Д13 Видубичі (18:55) Дарниця (19:07) Почайна (19:43). 
  • Д14 Почайна (18:59) Дарниця (19:24) Видубичі (19:46)
  • Д15 Видубичі (19:58) Дарниця (20:10) Почайна (20:45).
  •  Д16 Почайна (19:59) Дарниця (20:24) Видубичі (20:42)
  • Розклад ранкових додаткових рейсів (28–30 жовтня)
  • Д01 Видубичі (05:52) Дарниця (06:06) Почайна (06:44).
  •  Д02 Почайна (05:59) Дарниця (06:24) Видубичі (06:44).
  •  Д03 Видубичі (06:52) Дарниця (07:06) Почайна (07:44). 
  • Д04 Почайна (06:59) Дарниця (07:24) Видубичі (07:44). 
  • Д05 Видубичі (07:52) Дарниця (08:04) Почайна (08:44). 
  • Д06 Почайна (07:59) Дарниця (08:24) Видубичі (08:44).

Пасажирам варто перевіряти актуальний час відправлення та номер колії перед поїздкою, оскільки організація руху може змінюватися.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "зеленій" лінії метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках. 

Автор:
Ольга Опенько

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