У Києві через ремонт метро та мостів додали 16 рейсів міської електрички

“Укрзалізниця” збільшує кількість рейсів міської електрички Kyiv City Express у Києві на тлі ремонтів столичного метро та мостів. Увечері 27 жовтня на маршрут виведуть 10 додаткових поїздів, а з 28 жовтня додаткове сполучення діятиме вранці та ввечері.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба перевізника.

Загалом пасажирам пропонуватимуть 16 додаткових рейсів. Завдяки поєднанню регулярних і додаткових поїздів інтервал руху півкільцевим маршрутом у години пік становитиме від 15 хвилин.

Яким буде маршрут Kyiv City Express

Додаткові поїзди курсуватимуть півкільцевим маршрутом, що з’єднує обидва береги столиці та проходить через Дарницький і Північний мости.

Маршрут охоплює такі станції:

Видубичі;

Березняки;

Дарниця;

Русанівка;

Лівобережна;

Микільська Слобідка;

Воскресенка;

Райдужний;

Почайна.

Поїзди курсуватимуть в обох напрямках.

Коли відправлятимуться додаткові поїзди

Перші додаткові рейси заплановані на вечір 27 жовтня. Поїзд зі станції Видубичі вирушатиме о 15:57, а зі станції Почайна - о 15:59.

"Укрзалізниця" також уточнила колії відправлення та прибуття:

станція Видубичі — колія №3А;

станції Дарниця та Почайна — колія №3;

станція Березняки — поїзди в напрямку Видубичі — Дарниця прибуватимуть на четверту колію третьої платформи.

Квитки на Kyiv City Express можна придбати в застосунку "Укрзалізниці".

Розклад вечірніх додаткових рейсів (27–30 жовтня)

Д07 — Видубичі (15:57) — Дарниця (16:08) — Почайна (16:44).

Д08 — Почайна (15:59) — Дарниця (16:25) — Видубичі (16:52).

Д09 — Почайна (16:59) — Дарниця (17:26) — Видубичі (17:45).

Д10 — Видубичі (17:00) — Дарниця (17:11) — Почайна (17:44).

Д11 — Видубичі (17:53) — Дарниця (18:04) — Почайна (18:44).

Д12 — Почайна (17:59) — Дарниця (18:24) — Видубичі (18:44).

Д13 — Видубичі (18:55) — Дарниця (19:07) — Почайна (19:43).

Д14 — Почайна (18:59) — Дарниця (19:24) — Видубичі (19:46)

. Д15 — Видубичі (19:58) — Дарниця (20:10) — Почайна (20:45).

Д16 — Почайна (19:59) — Дарниця (20:24) — Видубичі (20:42)

Розклад ранкових додаткових рейсів (28–30 жовтня)

Д01 — Видубичі (05:52) — Дарниця (06:06) — Почайна (06:44).

Д02 — Почайна (05:59) — Дарниця (06:24) — Видубичі (06:44).

Д03 — Видубичі (06:52) — Дарниця (07:06) — Почайна (07:44).

Д04 — Почайна (06:59) — Дарниця (07:24) — Видубичі (07:44).

Д05 — Видубичі (07:52) — Дарниця (08:04) — Почайна (08:44).

Д06 — Почайна (07:59) — Дарниця (08:24) — Видубичі (08:44).

Пасажирам варто перевіряти актуальний час відправлення та номер колії перед поїздкою, оскільки організація руху може змінюватися.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "зеленій" лінії метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках.