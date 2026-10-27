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У Києві через ремонт метро та мостів додали 16 рейсів міської електрички
“Укрзалізниця” збільшує кількість рейсів міської електрички Kyiv City Express у Києві на тлі ремонтів столичного метро та мостів. Увечері 27 жовтня на маршрут виведуть 10 додаткових поїздів, а з 28 жовтня додаткове сполучення діятиме вранці та ввечері.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба перевізника.
Загалом пасажирам пропонуватимуть 16 додаткових рейсів. Завдяки поєднанню регулярних і додаткових поїздів інтервал руху півкільцевим маршрутом у години пік становитиме від 15 хвилин.
Яким буде маршрут Kyiv City Express
Додаткові поїзди курсуватимуть півкільцевим маршрутом, що з’єднує обидва береги столиці та проходить через Дарницький і Північний мости.
Маршрут охоплює такі станції:
- Видубичі;
- Березняки;
- Дарниця;
- Русанівка;
- Лівобережна;
- Микільська Слобідка;
- Воскресенка;
- Райдужний;
- Почайна.
Поїзди курсуватимуть в обох напрямках.
Коли відправлятимуться додаткові поїзди
Перші додаткові рейси заплановані на вечір 27 жовтня. Поїзд зі станції Видубичі вирушатиме о 15:57, а зі станції Почайна - о 15:59.
"Укрзалізниця" також уточнила колії відправлення та прибуття:
- станція Видубичі — колія №3А;
- станції Дарниця та Почайна — колія №3;
- станція Березняки — поїзди в напрямку Видубичі — Дарниця прибуватимуть на четверту колію третьої платформи.
Квитки на Kyiv City Express можна придбати в застосунку "Укрзалізниці".
- Розклад вечірніх додаткових рейсів (27–30 жовтня)
- Д07 — Видубичі (15:57) — Дарниця (16:08) — Почайна (16:44).
- Д08 — Почайна (15:59) — Дарниця (16:25) — Видубичі (16:52).
- Д09 — Почайна (16:59) — Дарниця (17:26) — Видубичі (17:45).
- Д10 — Видубичі (17:00) — Дарниця (17:11) — Почайна (17:44).
- Д11 — Видубичі (17:53) — Дарниця (18:04) — Почайна (18:44).
- Д12 — Почайна (17:59) — Дарниця (18:24) — Видубичі (18:44).
- Д13 — Видубичі (18:55) — Дарниця (19:07) — Почайна (19:43).
- Д14 — Почайна (18:59) — Дарниця (19:24) — Видубичі (19:46)
- . Д15 — Видубичі (19:58) — Дарниця (20:10) — Почайна (20:45).
- Д16 — Почайна (19:59) — Дарниця (20:24) — Видубичі (20:42)
- Розклад ранкових додаткових рейсів (28–30 жовтня)
- Д01 — Видубичі (05:52) — Дарниця (06:06) — Почайна (06:44).
- Д02 — Почайна (05:59) — Дарниця (06:24) — Видубичі (06:44).
- Д03 — Видубичі (06:52) — Дарниця (07:06) — Почайна (07:44).
- Д04 — Почайна (06:59) — Дарниця (07:24) — Видубичі (07:44).
- Д05 — Видубичі (07:52) — Дарниця (08:04) — Почайна (08:44).
- Д06 — Почайна (07:59) — Дарниця (08:24) — Видубичі (08:44).
Пасажирам варто перевіряти актуальний час відправлення та номер колії перед поїздкою, оскільки організація руху може змінюватися.
Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "зеленій" лінії метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках.