В Киеве из-за ремонта метро и мостов добавили 16 рейсов городской электрички

"Укрзализныця" увеличивает количество рейсов городской электрички Kyiv City Express в Киеве на фоне ремонтов столичного метро и мостов. Вечером 27 октября на маршрут будет выведено 10 дополнительных поездов, а с 28 октября дополнительное сообщение будет действовать утром и вечером.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба перевозчика.

В общей сложности пассажирам будут предлагать 16 дополнительных рейсов. Благодаря сочетанию регулярных и дополнительных поездов интервал движения по полукольцевому маршруту в час пик составит от 15 минут.

Каким будет маршрут Kyiv City Express

Дополнительные поезда будут курсировать по полукольцевому маршруту, который соединяет оба берега столицы и проходит через Дарницкий и Северный мосты.

Маршрут охватывает следующие станции:

Выдубичи;

Березняки;

Дарница;

Русановка;

Левобережная;

Никольская Слободка;

Воскресенка;

Радужный;

Почайно.

Поезда будут курсировать в обоих направлениях.

Когда будут отправляться дополнительные поезда

Первые дополнительные рейсы запланированы на вечер 27 октября. Поезд со станции Выдубичи будет отправляться в 15:57, а со станции Почайна – в 15:59.

"Укрзализныця" также уточнила пути отправления и прибытия:

станция Выдубичи - путь №3А;

станции Дарница и Почайная - путь №3;

станция Березняки — поезда в направлении Выдубичи — Дарница будут прибывать на четвертый путь третьей платформы.

Билеты на Kyiv City Express можно приобрести в приложении "Укрзализныци".

Расписание вечерних дополнительных рейсов (27-30 октября)

Д07 - Выдубичи (15:57) - Дарница (16:08) - Почайная (16:44).

Д08 - Почайная (15:59) - Дарница (16:25) - Выдубичи (16:52).

Д09 - Почайная (16:59) - Дарница (17:26) - Выдубичи (17:45).

Д10 – Выдубичи (17:00) – Дарница (17:11) – Почайная (17:44).

Д11 - Выдубичи (17:53) - Дарница (18:04) - Почайная (18:44).

Д12 - Почайная (17:59) - Дарница (18:24) - Выдубичи (18:44).

Д13 – Выдубичи (18:55) – Дарница (19:07) – Почайная (19:43).

Д14 - Почайная (18:59) - Дарница (19:24) - Выдубичи (19:46)

. Д15 – Выдубичи (19:58) – Дарница (20:10) – Почайная (20:45).

Д16 - Почайная (19:59) - Дарница (20:24) - Выдубичи (20:42)

Расписание утренних дополнительных рейсов (28–30 октября)

Д01 - Выдубичи (05:52) - Дарница (06:06) - Почайная (06:44).

Д02 - Почайная (05:59) - Дарница (06:24) - Выдубичи (06:44).

Д03 - Выдубичи (06:52) - Дарница (07:06) - Почайная (07:44).

Д04 - Почайная (06:59) - Дарница (07:24) - Выдубичи (07:44).

Д05 - Выдубичи (07:52) - Дарница (08:04) - Почайная (08:44).

Д06 - Почайная (07:59) - Дарница (08:24) - Выдубичи (08:44).

Пассажирам следует проверять актуальное время отправления и номер пути перед поездкой, поскольку организация движения может меняться.

Напомним, в Киеве в результате ракетной атаки ночью 27 октябряповреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.