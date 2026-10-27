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В Киеве из-за ремонта метро и мостов добавили 16 рейсов городской электрички
"Укрзализныця" увеличивает количество рейсов городской электрички Kyiv City Express в Киеве на фоне ремонтов столичного метро и мостов. Вечером 27 октября на маршрут будет выведено 10 дополнительных поездов, а с 28 октября дополнительное сообщение будет действовать утром и вечером.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба перевозчика.
В общей сложности пассажирам будут предлагать 16 дополнительных рейсов. Благодаря сочетанию регулярных и дополнительных поездов интервал движения по полукольцевому маршруту в час пик составит от 15 минут.
Каким будет маршрут Kyiv City Express
Дополнительные поезда будут курсировать по полукольцевому маршруту, который соединяет оба берега столицы и проходит через Дарницкий и Северный мосты.
Маршрут охватывает следующие станции:
- Выдубичи;
- Березняки;
- Дарница;
- Русановка;
- Левобережная;
- Никольская Слободка;
- Воскресенка;
- Радужный;
- Почайно.
Поезда будут курсировать в обоих направлениях.
Когда будут отправляться дополнительные поезда
Первые дополнительные рейсы запланированы на вечер 27 октября. Поезд со станции Выдубичи будет отправляться в 15:57, а со станции Почайна – в 15:59.
"Укрзализныця" также уточнила пути отправления и прибытия:
- станция Выдубичи - путь №3А;
- станции Дарница и Почайная - путь №3;
- станция Березняки — поезда в направлении Выдубичи — Дарница будут прибывать на четвертый путь третьей платформы.
Билеты на Kyiv City Express можно приобрести в приложении "Укрзализныци".
- Расписание вечерних дополнительных рейсов (27-30 октября)
- Д07 - Выдубичи (15:57) - Дарница (16:08) - Почайная (16:44).
- Д08 - Почайная (15:59) - Дарница (16:25) - Выдубичи (16:52).
- Д09 - Почайная (16:59) - Дарница (17:26) - Выдубичи (17:45).
- Д10 – Выдубичи (17:00) – Дарница (17:11) – Почайная (17:44).
- Д11 - Выдубичи (17:53) - Дарница (18:04) - Почайная (18:44).
- Д12 - Почайная (17:59) - Дарница (18:24) - Выдубичи (18:44).
- Д13 – Выдубичи (18:55) – Дарница (19:07) – Почайная (19:43).
- Д14 - Почайная (18:59) - Дарница (19:24) - Выдубичи (19:46)
- . Д15 – Выдубичи (19:58) – Дарница (20:10) – Почайная (20:45).
- Д16 - Почайная (19:59) - Дарница (20:24) - Выдубичи (20:42)
- Расписание утренних дополнительных рейсов (28–30 октября)
- Д01 - Выдубичи (05:52) - Дарница (06:06) - Почайная (06:44).
- Д02 - Почайная (05:59) - Дарница (06:24) - Выдубичи (06:44).
- Д03 - Выдубичи (06:52) - Дарница (07:06) - Почайная (07:44).
- Д04 - Почайная (06:59) - Дарница (07:24) - Выдубичи (07:44).
- Д05 - Выдубичи (07:52) - Дарница (08:04) - Почайная (08:44).
- Д06 - Почайная (07:59) - Дарница (08:24) - Выдубичи (08:44).
Пассажирам следует проверять актуальное время отправления и номер пути перед поездкой, поскольку организация движения может меняться.
Напомним, в Киеве в результате ракетной атаки ночью 27 октябряповреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.