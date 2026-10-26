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Движение по Южному мосту снова ограничат: когда и в каком направлении
В Киеве с 27 октября по 1 ноября частично ограничат движение по Южному мосту в направлении с правого на левый берег Днепра. Из-за ремонта транспорт будут пропускать только первой полосой.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.
Ограничения будут действовать с 7:00 27 октября до 17:00 1 ноября.
Специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на эстакаде в сторону проспекта Николая Бажана в направлении с правого на левый берег.
Работы будут производиться в третьей и частично второй полосах движения. На время ремонта автомобили смогут двигаться по первой полосе.
В КГГА призвали водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Напомним, 23 октября Южный мост временно перекрывали по направлению с правого на левый берег для проведения ремонтных работ, необходимых для ускорения возобновления движения поездов на зеленой линии метро.