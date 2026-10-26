Движение по Южному мосту снова ограничат: когда и в каком направлении

В Киеве с 27 октября по 1 ноября частично ограничат движение по Южному мосту в направлении с правого на левый берег Днепра. Из-за ремонта транспорт будут пропускать только первой полосой.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Ограничения будут действовать с 7:00 27 октября до 17:00 1 ноября.

Специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на эстакаде в сторону проспекта Николая Бажана в направлении с правого на левый берег.

Работы будут производиться в третьей и частично второй полосах движения. На время ремонта автомобили смогут двигаться по первой полосе.

В КГГА призвали водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, 23 октября Южный мост временно перекрывали по направлению с правого на левый берег для проведения ремонтных работ, необходимых для ускорения возобновления движения поездов на зеленой линии метро.