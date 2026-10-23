В Киеве на три часа перекроют Южный мост: что изменится для пассажиров

В Киеве сегодня, 23 октября, ориентировочно с 12:00 до 15:00, временно перекроют движение по Южному мосту в направлении с правого на левый берег.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ограничение вводится для проведения ремонтных работ, необходимых для ускорения возобновления движения поездов на зеленой линии метро.

На время ремонта автобусы №22 и №91 будут курсировать в объезд – через Дарницкий мост.

О возобновлении движения транспорта по обычным маршрутам сообщат дополнительно.

Водителям и пассажирам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок по городу.

Как доехать по Киеву из-за ограничения метро

Напомним, 22 октября в Киеве из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту в результате ночной массированной атаки РФ временно изменили движение поездов на "зеленой" ветке метро.

Отметим, что в столице 23 октября продолжат курсировать дополнительные рейсы городской электрички Kyiv City Express из-за ограничений в работе метро. Поезда будут ходить между станциями "Почайна" и "Выдубичи".