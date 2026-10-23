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В Киеве из-за ограничений метро добавили рейсы городской электрички: расписание

Электричка
почему "Укрзализныця" не знает своего пассажиропотока / Укрзалізниця

В Киеве 23 октября продолжат курсировать дополнительные рейсы городской электрички Kyiv City Express из-за ограничений в работе метро. Поезда будут ходить между станциями "Почайна" и "Выдубичи".

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Как доехать по Киеву из-за ограничения метро

На маршруте предусмотрены остановки на всех промежуточных станциях: "Радужный", "Воскресенка", "Троещина-2", "Никольская Слободка", "Левобережная", "Русановка", "Дарница" и "Березняки".

  • Расписание дополнительных рейсов

В направлении от станции "Выдубичи" к станции "Почайна":

  • 17:00 – отправление, 17:44 – прибытие;
  • 17:53 – отправление, 18:44 – прибытие;
  • 18:55 – отправление, 19:43 – прибытие;
  • 19:58 – отправление, 20:45 – прибытие.

В направлении от станции "Почайна" к станции "Выдубичи":

  • 16:59 – отправление, 17:45 –прибытие;
  • 17:59 – отправление, 18:44 – прибытие;
  • 18:59 – отправление, 19:46 – прибытие;
  • 19:59 – отправление, 20:42 – прибытие.

У каждой станции городской электрички также курсирует наземный общественный транспорт. Его можно использовать для пересадки и продления маршрута по городу.

Напомним, с июля стоимость разового проезда в Kyiv City Express повысила и привела к уровню тарифов на общественный транспорт Киева. Самый дешевый билет стоит 30 грн в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой".

Автор:
Ольга Опенько

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