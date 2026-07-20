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Билеты на Киевскую кольцевую электричку вырастут в цене вдвое
С 22 июля стоимость разового проезда в Kyiv City Express повысят и приведут к уровню тарифов на общественный транспорт Киева. Самый дешевый билет будет стоить 30 грн в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
В "Укрзализныце" объясняют изменение тарифов ростом расходов на содержание и ремонт поездов, организацию их работы и оплату электроэнергии. В компании отмечают, что доходов от продажи билетов недостаточно для покрытия этих расходов.
Дополнительным фактором в компании называют отсутствие компенсации со стороны города за перевозку льготных категорий пассажиров. По данным "Укрзализныци", Киев не компенсирует такие расходы с 2021 года, а только с начала 2026 года задолженность превысила 10 млн. грн.
С 22 июля стоимость билета составит:
- 30 грн - в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой";
- 34,20 грн - при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой";
- 36,70 грн - в терминалах самообслуживания "Укрзализныци";
- 37 грн - в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.
Для пассажиров, регулярно пользующихся городской электричкой, планируется ввести проездные абонементы. В "Укрзализныце" отмечают, что команда работает над реализацией этого решения.
Все действующие льготы будут сохраняться. Студенты и дальше смогут покупать билеты со скидкой в приложении "Укрзализныци", а ветераны и пенсионеры — оформлять бесплатные проездные документы в кассах.
Напомним, 15 июля вступили в силу новые тарифы на проезд общественным транспортом. В свою очередь, общество воспринимает эти нововведения очень неоднозначно, в том числе протестами под