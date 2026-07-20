Квитки на Київську кільцеву електричку зростуть у ціні вдвічі

З 22 липня вартість разового проїзду в Kyiv City Express підвищать і приведуть до рівня тарифів на громадський транспорт Києва. Найдешевший квиток коштуватиме 30 грн у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" пояснюють зміну тарифів зростанням витрат на утримання і ремонт поїздів, організацію їхньої роботи та оплату електроенергії. У компанії зазначають, що доходів від продажу квитків уже недостатньо для покриття цих витрат.

Додатковим чинником у компанії називають відсутність компенсації з боку міста за перевезення пільгових категорій пасажирів. За даними "Укрзалізниці", Київ не компенсує такі витрати з 2021 року, а лише від початку 2026 року заборгованість перевищила 10 млн грн.

З 22 липня вартість квитка становитиме:

30 грн — у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий";

34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий";

36,70 грн — у терміналах самообслуговування "Укрзалізниці";

37 грн — у касах або безпосередньо у роз’їзного касира у вагоні.

Для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, планують запровадити проїзні абонементи. В "Укрзалізниці" зазначають, що команда працює над реалізацією цього рішення.

Усі чинні пільги зберігатимуться. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку "Укрзалізниці", а ветерани та пенсіонери — оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

Нагадаємо, 15 липня вступили в силу нові тарифи на проїзд громадським транспортом. Своєю чергою, суспільство сприймає ці нововведення дуже неоднозначно, зокрема протестами під КМДА або пошуком обґрунтованих причин такого здорожчання.