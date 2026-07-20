Вартість проїзду в Києві: що впливає на ціни?

Як відомо, з 15 липня вступають в силу нові тарифи на проїзд громадським транспортом. Своєю чергою, суспільство сприймає ці нововведення дуже неоднозначно, зокрема протестами під КМДА або пошуком обґрунтованих причин такого здорожчання. Так, подорожчання проїзду в комунальному транспорті Києва до 30 грн часто пояснюють насамперед подорожчанням пального. Проте офіційні документи КМДА показують дещо іншу картину, і пальне тут лише одна зі складових формули нового тарифу, а найбільше зросли зовсім інші статті витрат. Команда Delo.ua розібралася, з чого насправді складається новий тариф, чому саме електроенергія стала найбільш проблемною статтею витрат перевізників і чи зростуть ціни в приватних маршрутках.

Пальне — лише один із факторів собівартості?

У пояснювальній записці до нового тарифу КМДА вказує, що вартість проїзду формують одразу кілька статей витрат:

електроенергія,

паливно-мастильні матеріали,

ремонт рухомого складу,

запасні частини,

оплата праці працівників

та інші експлуатаційні витрати.

Тобто здорожчання проїзду пояснюють не лише подорожчанням пального, а комплексним зростанням собівартості перевезень загалом.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА уточнив, що новий тариф розраховували на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік, з урахуванням:

прогнозних індексів цін;

актуалізації витрат на оплату праці;

вартості енергоресурсів;

паливно-мастильних матеріалів та інших складових собівартості перевезень.

Крім того, якщо спиратися на дані КМДА, вартість електроенергії для транспортних підприємств зросла у 6,6 раза, тоді як дизельне пальне подорожчало у 3,7 раза.

Тобто електроенергія, яка живить тролейбуси, трамваї та метро, стала для комунальних перевізників навіть більш проблемною статтею витрат, ніж пальне для автобусного парку.

Тож, попри те що подорожчання пального залишається помітним і зрозумілим фактором для більшості людей, саме енергоресурси внесли найбільший внесок у зростання собівартості перевезень.

Паливо все ж залишається значущим чинником

Це не означає, що роль пального в новому тарифі незначна. У розрахунках КМДА окремо враховані фактичні витрати транспортних підприємств на паливно-мастильні матеріали та дизельне пальне за 2025 рік, а також прогнозні ціни на пальне на 2026 рік.

Для автобусного парку столиці, який продовжує становити значну частину комунального транспорту, вартість дизелю залишається однією з ключових статей експлуатаційних витрат.

Зарплати та ремонт транспорту

Крім енергоносіїв, у новий тариф закладено ще дві суттєві категорії витрат. По-перше, це оплата праці, адже КМДА прямо говорить про необхідність підвищення конкурентної зарплати для утримання водіїв та збереження ремонтного персоналу підприємств.

По-друге, це витрати на ремонт рухомого складу. Сюди входять запасні частини, ремонт автобусів, вагонів метро, трамваїв і тролейбусів, вартість яких через загальну інфляцію також помітно зросла.

Чи правда, що 30 гривень — це вже дотаційна ціна?

Показово, що сама КМДА не називає 30 грн економічно обґрунтованою ціною проїзду. Навпаки, за розрахунками комунальних підприємств, наведеними містом, реальна собівартість однієї поїздки в метро становить 64,60 грн, а в наземному транспорті — 44,14 грн.

Узагальнені показники, на які спирається новий тариф, виглядають так:

чинний тариф — 8 грн;

новий тариф — 30 грн;

собівартість поїздки в метро — 64,60 грн;

собівартість поїздки в наземному транспорті — 44,14 грн;

зростання вартості електроенергії — у 6,6 раза;

зростання вартості дизельного пального — у 3,7 раза.

Тобто навіть після підвищення тарифу до 30 грн різницю між реальною собівартістю та ціною квитка місто продовжуватиме компенсувати з бюджету.

Чи подорожчають маршрутки?

Окреме питання, що турбує киян, чи вплине підвищення тарифів у комунальному транспорті на приватних перевізників. Як зазначає РБК-Україна, громадська спілка «Асоціація перевізників Києва та Київщини» заявила, що зростання тарифів на проїзд у комунальному транспорті ніяк не позначиться на вартості проїзду в маршрутках Києва. «Асоціація автоперевізників Київщини» також запевнила, що не підвищуватиме ціни на міжміські перевезення.

При цьому представники приватних перевізників раніше пояснювали, що якщо ціни на пальне залишаться приблизно на нинішньому рівні, підстав для нового підвищення тарифів у маршрутках поки що немає. Це свідчить, що для приватного сегмента перевезень саме вартість пального залишається головним і фактично єдиним визначальним чинником, на відміну від комунального транспорту, де формула тарифу набагато складніша.

Що це означає для пасажирів?

Головний висновок з офіційних матеріалів КМДА полягає в тому, що подорожчання проїзду в комунальному транспорт. По суті, це результат одночасного зростання витрат на енергоресурси, пальне, оплату праці та ремонт рухомого складу.

Електроенергія при цьому подорожчала навіть суттєвіше за дизельне пальне, хоча в публічному обговоренні саме паливо традиційно згадують найчастіше. Для приватних маршруток, натомість, ситуація простіша, тобто доки ціни на пальне залишаються стабільними, перевізники не бачать підстав для власного підвищення тарифів.