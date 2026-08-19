Ірину Мудру затримали після спецоперації НАБУ

Колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру затримали та доставили до НАБУ для проведення слідчих дій. Ніч вона проведе в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка.

Раніше 19 серпня НАБУ та САП повідомили про спецоперацію "Форест Гамп". За версією слідства, група осіб організувала легалізацію 150 млн грн, які через рахунки підставних компаній використали для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

Антикорупційні органи заявили, що до групи входили, зокрема, заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління державного банку та голова його наглядової ради. Імен підозрюваних НАБУ та САП у повідомленні не назвали.

За даними слідства, для проведення операцій використовували державний Sense Bank та рахунки підконтрольних компаній. НАБУ стверджує, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над банком і використовували його для проведення платежів.

Йдеться про заставу у 150 млн грн, яку 29 червня внесли за одного з учасників справи "Мідас". Слідство вважає, що для цього використали кошти, отримані злочинним шляхом.

У матеріалах операції також оприлюднили записи розмов, на яких, за даними Інтерфакс-Україна, чути голос, схожий на голос Ірини Мудрої. Водночас остаточну оцінку цим матеріалам має дати слідство та суд.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

Нагадаємо, у лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави. Колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка слідство пов'язує зі справою "Мідас".