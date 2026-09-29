RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,82

--0,03

EUR

50,97

--0,16

Готівковий курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,49

51,25

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Далекобійні удари та протидія реактивним дронам: Зеленський оголосив про плани на жовтень

Зеленський
Зеленський анонсував далекобійні операції / Офіс президента

В Україні офіційно затверджено плани далекобійних операцій на жовтень 2026 року, а також визначено ключові напрями постачання озброєння для винищувачів F-16 та серійного виробництва нових перехоплювачів.

Як пише Dilo, про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з Міністерством оборони, військовим керівництвом та представниками оборонно-промислового комплексу.

За його словами, ключовими акцентами наради стали кілька стратегічних напрямів:

"Перше: затвердили наші далекобійні операції на жовтень. Друге: визначили напрямки для необхідного постачання для наших F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення", - підкреслив президент.

Окрему увагу під час наради приділили протидії новим загрозам у повітрі. Зокрема, влада та військові узгодили кроки щодо розгортання систем протидії реактивним дронам типу "шахед".

"Третє: система протидії реактивним "шахедам". Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї. Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Бельгія домовилася передати Україні три винищувачі F-16 до кінця 2026 року. Отримання літаків планують провести за прискореною процедурою.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності