Далекобійні удари та протидія реактивним дронам: Зеленський оголосив про плани на жовтень

В Україні офіційно затверджено плани далекобійних операцій на жовтень 2026 року, а також визначено ключові напрями постачання озброєння для винищувачів F-16 та серійного виробництва нових перехоплювачів.

Як пише Dilo, про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з Міністерством оборони, військовим керівництвом та представниками оборонно-промислового комплексу.

За його словами, ключовими акцентами наради стали кілька стратегічних напрямів:

"Перше: затвердили наші далекобійні операції на жовтень. Друге: визначили напрямки для необхідного постачання для наших F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення", - підкреслив президент.

Окрему увагу під час наради приділили протидії новим загрозам у повітрі. Зокрема, влада та військові узгодили кроки щодо розгортання систем протидії реактивним дронам типу "шахед".

"Третє: система протидії реактивним "шахедам". Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї. Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Бельгія домовилася передати Україні три винищувачі F-16 до кінця 2026 року. Отримання літаків планують провести за прискореною процедурою.