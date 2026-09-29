RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,82

--0,03

EUR

50,97

--0,16

Готівковий курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,49

51,25

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Активи чотирьох банків на 56 млн грн виставили на торги: що пропонують інвесторам цього тижня

Фонд гарантування вкладів
Фонд гарантування вкладів проводить аукціони з продажу кредитів, нерухомості та майна банків

Цього тижня, з 28 вересня по 2 жовтня, у системі Prozorro.Продажі планують реалізувати активи чотирьох банків, які перебувають у процесі ліквідації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Загальна початкова ціна всіх запропонованих лотів становить 56,2 мільйона гривень.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Левову частку становлять права вимоги за кредитами, виставлені на суму 36,3 мільйона гривень.

Також на торги виставили об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, автомобілі та інші основні засоби на 15,8 мільйона гривень, а дебіторську заборгованість перед банками — за 4,1 мільйона гривень. Отримані кошти спрямують на розрахунок із кредиторами банків.

Упродовж тижня заплановано продаж активів таких фінустанов:

  • АТ "РВС Банк" – на загальну суму близько 35,5 млн грн, з яких за 15,6 млн грн реалізуються земельні ділянки та інші основні засоби, а за 19,8 млн грн – права вимоги за кредитами.
  • АТ "Укрбудінвестбанк" – на загальну суму близько 16,6 млн грн, з яких 16,5 млн грн припадає на права вимоги за кредитами та 0,1 млн грн – на основні засоби.
  • АТ "Айбокс Банк" – із початковою вартістю 4,1 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком.
  • АТ "Мегабанк" – на суму 0,02 млн грн на продаж виставлено основні засоби.

Нагадаємо, у серпні 2026 року банки, які перебувають у ліквідації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог кредиторів понад 269 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності