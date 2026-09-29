Активи чотирьох банків на 56 млн грн виставили на торги: що пропонують інвесторам цього тижня

Цього тижня, з 28 вересня по 2 жовтня, у системі Prozorro.Продажі планують реалізувати активи чотирьох банків, які перебувають у процесі ліквідації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Загальна початкова ціна всіх запропонованих лотів становить 56,2 мільйона гривень.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Левову частку становлять права вимоги за кредитами, виставлені на суму 36,3 мільйона гривень.

Також на торги виставили об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, автомобілі та інші основні засоби на 15,8 мільйона гривень, а дебіторську заборгованість перед банками — за 4,1 мільйона гривень. Отримані кошти спрямують на розрахунок із кредиторами банків.

Упродовж тижня заплановано продаж активів таких фінустанов:

АТ "РВС Банк" – на загальну суму близько 35,5 млн грн, з яких за 15,6 млн грн реалізуються земельні ділянки та інші основні засоби, а за 19,8 млн грн – права вимоги за кредитами.

– на загальну суму близько 35,5 млн грн, з яких за 15,6 млн грн реалізуються земельні ділянки та інші основні засоби, а за 19,8 млн грн – права вимоги за кредитами. АТ "Укрбудінвестбанк" – на загальну суму близько 16,6 млн грн, з яких 16,5 млн грн припадає на права вимоги за кредитами та 0,1 млн грн – на основні засоби.

– на загальну суму близько 16,6 млн грн, з яких 16,5 млн грн припадає на права вимоги за кредитами та 0,1 млн грн – на основні засоби. АТ "Айбокс Банк" – із початковою вартістю 4,1 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком.

– із початковою вартістю 4,1 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком. АТ "Мегабанк" – на суму 0,02 млн грн на продаж виставлено основні засоби.

Нагадаємо, у серпні 2026 року банки, які перебувають у ліквідації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог кредиторів понад 269 млн грн.