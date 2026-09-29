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Німеччина передасть Україні ТЕЦ потужністю 84 МВт: чому станція стала непотрібною

Німеччина передасть Україні цілу ТЕЦ потужністю 84 МВт
Німеччина передасть Україні цілу ТЕЦ потужністю 84 МВт / Depositphotos

Німеччина безплатно передасть Україні невелику теплову електростанцію потужністю 84 мегавата, яка раніше забезпечувала прийом російського газу в Любміні. 

Як пише Dilo, про це пише німецьке видання Handelsblatt.

Близько десяти років ТЕЦ працювала на благо міста. Проте після вторгнення Росії в Україну у 2022 році постачання газу до Любміна припинилися, оскільки Москва зупинила газопровід "Північний потік-1". 

Через припинення поставок палива станція стала непотрібною для ФРН, проте тепер отримає друге життя в центральних регіонах України.

Найближчими місяцями НАК "Нафтогаз України" демонтуватиме та перевезе обладнання вартістю 4,5 мільйона євро.

"Європа буде захищена в Україні, і якщо це повинно вдатися, наша підтримка в енергопостачанні є вирішальною", — зазначила федеральна міністерка економіки Катерина Райхе.

Берлін від початку повномасштабної війни залишається ключовим партнером України у відновленні енергетики. 

Загалом Німеччина з 2022 року поставила Україні трансформатори, генератори, розподільні пристрої та інструменти, зокрема 19 195 сонячних панелей, 412 трансформаторів і 79 генераторів, 172 розподільчі пристрої та 3247 спеціальних інструментів, а також надіслала необхідний персонал.

Раніше повідомлялося, що Латвія передасть Україні обладнання для відновлення пошкоджених ТЕЦ. Обговорювалося збільшення постачання необхідного устаткування, зокрема механізми прискореної передачі обладнання з латвійських ТЕЦ для якнайшвидшої відбудови енергетичних об'єктів в українських містах.

Автор:
Тетяна Бесараб

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