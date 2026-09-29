Германия передаст Украине ТЭЦ мощностью 84 МВт: почему станция стала ненужной

Германия бесплатно передаст Украине небольшую тепловую электростанцию мощностью 84 мегаватта, которая ранее обеспечивала прием российского газа в Любмине.

Как пишет Dilo, об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Около десяти лет ТЭЦ работала во благо города. Однако после вторжения России в Украину в 2022 году поставки газа в Любмин прекратились, поскольку Москва остановила газопровод "Северный поток-1".

Из-за прекращения поставок топлива станция стала ненужной для ФРГ, однако теперь обретет вторую жизнь в центральных регионах Украины.

В ближайшие месяцы НАК "Нафтогаз Украины" будет демонтировать и перевезет оборудование стоимостью 4,5 миллиона евро.

"Европа будет защищена в Украине, и если это должно удаться, наша поддержка в энергоснабжении является решающей", - отметила федеральная министерша экономики Екатерина Райхе.

Берлин с начала полномасштабной войны остается ключевым партнером Украины по восстановлению энергетики.

В целом Германия с 2022 года поставила Украине трансформаторы, генераторы, распределительные устройства и инструменты, в том числе 19195 солнечных панелей, 412 трансформаторов и 79 генераторов, 172 распределительных устройства и 3247 специальных инструментов, а также направила необходимый персонал.

Ранее сообщалось, что Латвия передаст Украине оборудование для восстановления поврежденных ТЭЦ. Обсуждалось увеличение поставок необходимого оборудования, в частности, механизмы ускоренной передачи оборудования с латвийских ТЭЦ для скорейшего восстановления энергетических объектов в украинских городах.