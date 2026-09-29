UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,82

--0,03

EUR

50,97

--0,16

Наличный курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,49

51,25

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Германия передаст Украине ТЭЦ мощностью 84 МВт: почему станция стала ненужной

Германия передаст Украине целую ТЭЦ мощностью 84 МВт
Германия передаст Украине целую ТЭЦ мощностью 84 МВт / Depositphotos

Германия бесплатно передаст Украине небольшую тепловую электростанцию мощностью 84 мегаватта, которая ранее обеспечивала прием российского газа в Любмине.

Как пишет Dilo, об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Около десяти лет ТЭЦ работала во благо города. Однако после вторжения России в Украину в 2022 году поставки газа в Любмин прекратились, поскольку Москва остановила газопровод "Северный поток-1".

Из-за прекращения поставок топлива станция стала ненужной для ФРГ, однако теперь обретет вторую жизнь в центральных регионах Украины.

В ближайшие месяцы НАК "Нафтогаз Украины" будет демонтировать и перевезет оборудование стоимостью 4,5 миллиона евро.

"Европа будет защищена в Украине, и если это должно удаться, наша поддержка в энергоснабжении является решающей", - отметила федеральная министерша экономики Екатерина Райхе.

Берлин с начала полномасштабной войны остается ключевым партнером Украины по восстановлению энергетики.

В целом Германия с 2022 года поставила Украине трансформаторы, генераторы, распределительные устройства и инструменты, в том числе 19195 солнечных панелей, 412 трансформаторов и 79 генераторов, 172 распределительных устройства и 3247 специальных инструментов, а также направила необходимый персонал.

Ранее сообщалось, что Латвия передаст Украине оборудование для восстановления поврежденных ТЭЦ. Обсуждалось увеличение поставок необходимого оборудования, в частности, механизмы ускоренной передачи оборудования с латвийских ТЭЦ для скорейшего восстановления энергетических объектов в украинских городах.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности