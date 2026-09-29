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Украина и Европейский банк готовят план финансирования на 2026-2027 годы: на что направят средства

Сергей Корецкий с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо
Премьер-министр обсудил с руководством ЕБРР поддержку энергетики / Сергей Корецкий

Правительство Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили ключевые финансовые потребности государства на 2026-2027 годы. Главными темами переговоров стали энергетическая безопасность, обновление инфраструктуры "Укрзализныци" и запуск масштабного механизма страхования военных рисков.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий по итогам встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и руководством финучреждения.

"Подробно обсудили с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и руководством банка финансовые потребности Украины на 2026–2027 годы. Одно из главных направлений разговора — энергетика. Работаем с ЕБРР по улучшению работы балансирующего рынка электроэнергии, ускорению реализации энергетических проектов и усилению сотрудничества банка с государственными компаниями", — отметил глава правительства.

Отдельное внимание стороны уделили транспортной отрасли. В частности, обсуждались практические меры по поддержанию обновления подвижного состава "Укрзализныци" и дальнейшему развитию критически важных транспортных коридоров.

Во время встречи украинская сторона представила инициативу по страхованию военных рисков, на которую в проекте бюджета на 2027 год закладывается 1 миллиард долларов, и рассчитывает на привлечение банка к этому проекту.

Премьер также напомнил, что с начала полномасштабной войны ЕБРР направил на усиление украинской экономики более 10,5 млрд. евро.

Напомним, КП "Киевтеплоэнерго" планирует использовать финансирование Европейского банка реконструкции и развития для закупки, монтажа и ввода в эксплуатацию когенерационных установок в Киеве.

Автор:
Татьяна Бессараб

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