Польский ритейлер Pepco увеличил прогноз чистой прибыли на 60%

Польский ритейлер Pepco улучшил прогноз чистой прибыли на весь год и объявил о старте новой программы выкупа акций на сумму 400 миллионов евро. Компания завершила трансформационный год с сильными финансовыми результатами, несмотря на вызовы на рынке.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Котирующаяся на Варшавской фондовой бирже компания ожидает, что рост ее базовой чистой прибыли превысит 60% в финансовом году, по сравнению с предыдущими оценками более 50%.

Ожидаемый годовой доход превысит 4,5 миллиарда евро. Такому успеху способствовал сильный четвёртый квартал, где сравнительный доход вырос на 9,5%.

Генеральный директор Pepco Стефан Борхерт отметил, что долгосрочные соглашения с поставщиками помогли компании обеспечить выгодное ценообразование и начать новый период.

Руководитель компании обратил внимание на противоречивую динамику на рынках, где ограниченные бюджеты домохозяйств в Западной Европе заставляют покупателей искать более выгодные предложения.

По словам Борхерта, на более развитых рынках наблюдается четкий переход представителей среднего класса в учетные форматы, что создает новые возможности для сети, в частности в Италии и Испании.

О Pepco

Pepco - Европейский дискаунтер широкого профиля. Основной ассортимент включает в себя одежду для семьи, товары для дома и игрушки.

Сеть была основана 22 года назад в Польше и входит в состав PepcoGroup. По данным компании, сеть сейчас насчитывает более 4 000 магазинов в 19 странах, а штат превышает 32 000 сотрудников. Ежемесячный объем обслуживания составляет около 36 миллионов покупателей. Акции PepcoGroup котируются на Варшавской

Ранее Pepco сообщила о планах начать работу в Украине во второй половине 2026 года и открыть первые магазины в Киеве, Черновцах, Тернополе и Мукачево. Украина станет 20-м юбилейным рынком для компании.