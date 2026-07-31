Открытие магазинов Pepco в Киеве: европейский дискаунтер выбрал первые локации

Европейская сеть дискаунтеров Pepco подтвердила открытие своих первых двух магазинов в Киеве. Они появятся в ТРЦ Respublika Park и ТРЦ Retroville в рамках выхода ритейлера на украинский рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе коммуникационной службы сети.

Локации и ассортимент магазинов

Локации выбраны из-за высокой посещаемости, транспортной доступности и ориентированности на семейные покупки. Площадь магазина в ТРЦ Respublika Park составит около 450 кв. м, а в ТРЦ Retroville - около 600 кв. м. В торговых точках будут продавать одежду, товары для дома, детские товары, игрушки и сезонные новинки по доступным ценам.

"Выбор правильных локаций – это одно из важнейших решений при выходе на новый рынок... они стали идеальным выбором для Pepco, ведь позволят сделать наше ценностное предложение доступным максимально широкому кругу украинских потребителей", — отметил Country Manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.

Стратегия расширения сети

Украина станет двадцатым рынком компании в рамках экспансии в Центральной и Восточной Европе. Запуск точек является частью масштабной стратегии укрепления присутствия бренда. Одновременно с подготовкой точек Pepco осуществляет набор местных сотрудников и развивает операционную систему.

О Pepco

Pepco - Европейский дискаунтер широкого профиля. Основной ассортимент включает в себя одежду для семьи, товары для дома и игрушки.

Сеть была основана 22 года назад в Польше и входит в состав PepcoGroup. По данным компании, сеть сейчас насчитывает более 4 000 магазинов в 19 странах, а штат превышает 32 000 сотрудников. Ежемесячный объем обслуживания составляет около 36 миллионов покупателей. Акции PepcoGroup котируются на Варшавской

Ранее Pepco сообщила о планах начать работу в Украине во второй половине 2026 года и открыть первые магазины в Киеве, Черновцах, Тернополе и Мукачево.