От 3D-сейсмики до нового бурения: "Укрнафта" планирует запустить пять новых скважин

Компания "Укрнафта" планирует открыть пять новых скважин на одном из месторождений, где с помощью 3D-сейсмических исследований была спрогнозирована перспективность нового участка. Для будущих объектов уже уточнено расположение, глубина и траектория.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Предпосылки для нового бурения

Основой для разработки этой программы явились результаты первой пробуренной на этом участке скважины. Она полностью подтвердила геологический прогноз по производительности пластов, а ее начальный дебит составил 132 тонны нефти в сутки.

Результаты сейсморазведки начинают работать сразу: уже на этапе проектирования они позволяют корректировать расположение будущих скважин, выбирать оптимальные траектории прохождения продуктивных горизонтов и повышать вероятность успешного бурения.

Работа на браунфилдах и масштабы 3D-сейсмики

Использование современной геофизики позволяет "Укрнафте" открывать новые продуктивные участки на истощенных месторождениях (браунфилдах) и возводить высокодебитовые объекты там, где раньше бурение считалось слишком сложным или нецелесообразным.

"За 2024–2025 годы мы выполнили 3D сейсмику на площади свыше 1210 км² — на девяти месторождениях и двух площадях. Это уже около 20% всех спецразрешений компании... Такие работы позволяют значительно лучше понять геологическое строение недр и, соответственно, точнее планировать новое бурение", — заявил глава правления АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Благодаря трехмерным исследованиям, компания детально определяет перспективные участки и снижает геологические риски при разработке месторождений, которые эксплуатируются десятки лет.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" внедрила собственное программное обеспечение – WellWorkover Supervisor – для контроля за капитальным ремонтом скважин. Программа автоматизирует расчеты работ на больших глубинах, а также формирует графики и PDF-отчеты.