США получили первые 2 тыс. украинских FPV-дронов F10 от F-Drones

Американские военные получили первые 2000 FPV-дронов F10 от украинской компании F-Drones. После завершения приемки беспилотников производитель рассчитывает на возможный дополнительный заказ еще до 1000 аппаратов, а по результатам следующего этапа испытаний – на контракт объемом до 9000 дронов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Милитарный ".

В настоящее время переданные беспилотники проходят процедуру приемки. После ее завершения американские военные должны начать обучение по эксплуатации украинских FPV-дронов.

Поставка была осуществлена по результатам первого этапа Gauntlet I американской программы Drone Dominance, в рамках которой Пентагон отобрал модель F10.

В F-Drones отметили, что действующий опцион предусматривает возможность поставки еще до 1000 FPV-дронов после завершения приема первой партии.

Компания участвует в программе вместе с американским партнером UDD Tech Corp. По данным производителя, F10 стал первым украинским дроном, получившим официальное разрешение на экспорт в США.

Параллельно F-Drones прошла квалификацию ко второму этапу Gauntlet II. Компания должна поставить еще 120 беспилотников, которые будут использоваться для подготовки американских военных.

В конце августа запланированы испытания, в ходе которых американские операторы будут самостоятельно управлять дронами. По их результатам будут определяться дальнейшие закупки. Украинская компания может претендовать на контракт в объеме до 9000 беспилотников.

Drone Dominance — программа Министерства обороны США стоимостью $1 млрд, предусматривающая закупку более 200 тыс. беспилотников к 2027 году. Отбор проходит в несколько этапов, во время которых военные операторы проверяют дроны в разных сценариях применения.

В Пентагоне признали, что США пока существенно уступают Украине в производстве FPV-дронов.