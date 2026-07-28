Украинская дроновая индустрия опережает США на миллионы беспилотников - Пентагон

В Пентагоне признали, что США пока существенно уступают Украине в производстве FPV-дронов. По оценкам американской стороны, украинская промышленность в этом году выпустит до семи миллионов беспилотников, тогда как американская программа Drone Dominance предусматривает закупку менее 200 тысяч аппаратов к началу 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью Reuters заявил заместитель директора и главный операционный директор Подразделения оборонных инноваций (Defense Innovation Unit) Пентагона Тревис Метц.

США отстают от Украины в производстве FPV-дронов

Метц пояснил, что главная задача США сейчас – не достичь рекордных объемов производства, а фактически создать индустрию с нуля.

"Самый тяжелый этап - перейти от нуля к первым 200 тысячам дронов. Когда производственная база будет сформирована, наращивать масштабы станет значительно проще", - отметил он.

В то же время чиновник признал, что новые требования Министерства обороны США фактически усложнили быстрое расширение производства. Теперь военные беспилотники должны комплектоваться деталями американского производства.

Обновленные правила, обнародованные Пентагоном 23 июля, предполагают постепенный переход к полностью национальной цепи поставок для малых беспилотных авиационных систем.

Однако реализация этого плана сталкивается с рядом затруднений. По словам Метца, особенно остро США испытывают дефицит отдельных высокотехнологичных компонентов, в частности полупроводников, что остается проблемой не только беспилотной отрасли.

Очередным этапом развития американской программы станет испытание Gauntlet II , которое состоится в августе на военной базе Форт-Карсон в штате Колорадо. Участие в нем примут 19 компаний.

Одним из ключевых требований станет полный отказ от запрещенных китайских комплектующих, включая бесколлекторные электродвигатели и аккумуляторные батареи.

Метц отметил, что выполнять такие требования становится все сложнее, ведь значительная часть дронов, закупленных на предыдущем этапе программы, предположительно все еще использовала китайские двигатели.

Несмотря на отставание, он уверен, что США смогут создать конкурентную отрасль производства беспилотников.

"Я не вижу никаких причин, почему мы не можем стать мировыми лидерами и в этом направлении", - подчеркнул представитель Пентагона.

К участию в испытаниях Gauntlet II также были приглашены шесть украинских производителей беспилотников. Все они уже создали или работают над созданием совместных предприятий с американскими компаниями.

В частности, украинский F-Drones сотрудничает с компанией Ukrainian Defense Drones, открывшей производственную площадку в Огайо, а производитель General Cherry договорился о создании совместного предприятия с американской Wilcox Industries.

По словам Метца, локализация производства в США является обязательным условием для украинских компаний, желающих получать будущие контракты Пентагона. Такой подход должен помочь американской оборонной промышленности интегрировать украинский опыт, полученный во время войны, в собственное производство и одновременно снизить зависимость от импортных комплектующих.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты подписали двустороннее заявление о намерениях, которое создает основу для нового этапа оборонного сотрудничества в сфере беспилотных технологий. Договоренность предусматривает возможность экспорта украинских боевых дронов в США для военных испытаний и оценок.