В США будут впервые производить украинские морские дроны Magura

Американская компания ReconCraft впервые начнет производить военно-морские беспилотники, разработанные и опробованные в Украине. Речь идет о дронах Magura, созданных украинской компанией Uforce.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Wall Street Journal.

Соглашение подписали ReconCraft из Портленда, производящей катера для сил специальных операций, и украинский Uforce — разработчик беспилотников Magura . Меморандум о взаимопонимании был заключен на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне.

Документ предусматривает партнерство, в рамках которого обе компании будут предоставлять материалы, оборудование и персонал.

По словам соучредителя ReconCraft Джо Силковского, цель соглашения – ежегодно производить сотни или даже тысячи дронов Magura на объектах в Орегоне и Южной Каролине.

Дроны Magura – это беспилотные высокоскоростные лодки, способные перевозить полезную нагрузку около 770 кг на расстояние примерно 560 км.

В зависимости от конфигурации, такие дроны могут стоить менее $500 тыс. Их можно использовать не только для ударных миссий, но и для запуска воздушных дронов, противоминной борьбы и буксировки гидролокационных систем для обнаружения подлодок.

Генеральный директор Uforce Олег Рогинский отметил, что разрешение на производство Magura в США важно, поскольку даст американской стороне доступ к тактике и концепциям, отработанным во время войны в Украине.

"Мы являемся первой компанией, производящей беспилотные надводные суда, одобренные правительством Украины для производства в Америке для успеха американских военных", - сказал руководитель Uforce USA Шон Планки.

Соглашение заключили на фоне более широкого оборонного сотрудничества между Украиной и США, а также рост интереса Пентагона к автономным системам и более дешевым вооружениям.

Также добавим, что Украина и Соединенные Штаты подписали двустороннее заявление о намерениях, которое создает основу для нового этапа оборонного сотрудничества в сфере беспилотных технологий. Договоренность предусматривает возможность экспорта украинских боевых дронов в США для военных испытаний и оценок.