В Германии разрешили производство ядерного топлива русского типа, но с ограничениями

Министерство окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии от имени федерального правительства Германии одобрило заявку Advanced Nuclear Fuels на расширение завода в Лингене для производства топливных элементов российского типа. Разрешение выдали с жесткими ограничениями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии.

Advanced Nuclear Fuels является дочерней компанией французской Framatome GmbH. Компания подала заявку на производство гексагональных топливных элементов для атомных электростанций российского дизайна – реакторов ВВЭР.

Такие топливные элементы должны производиться по лицензии российской корпорации "ТВЭЛ", входящей в структуру "Росатома". Речь идет о продукции для восточноевропейского рынка.

В министерстве отметили, что федеральное правительство не увидело правовых оснований для отказа в выдаче разрешения. По оценке германских федеральных органов безопасности, текущие риски саботажа или шпионажа не дают юридических оснований отклонить заявку.

В то же время министр охраны окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Мейер заявил, что считает тесное сотрудничество с российской ядерной корпорацией политически ошибочным.

"Основное внимание должно быть сосредоточено на уменьшении, а не на увеличении зависимости от России, особенно в чувствительном ядерном секторе", - отметил он.

Мейер также напомнил, что оговорки о сотрудничестве с "Росатомом" звучали из Украины. По его словам, Украина и другие восточноевропейские государства уже показали, что топливные элементы для реакторов ВВЭР могут производиться без участия России.

Пока что ядерный сектор России, в том числе импорт российского урана в ЕС, не подпадает под санкции.

Разрешение для ANF предусматривает ряд ограничений:

общий запрет на въезд сотрудников "ТВЭЛ", "Росатома" или уполномоченных ими лиц;

возможность въезда только в очень ограниченных случаях и под наблюдением регулятора;

внешние аудиты безопасности оборудования и программного обеспечения машин, лицензированных "ТВЭЛ";

изоляцию этих машин от остальной ИТ- и операционной инфраструктуры завода;

полную проверку готовых гадолиниевых топливных стержней, поступающих из России, на возможное вмешательство;

регулярное обучение работников ANF по защите от шпионажа и саботажа.

Перед принятием решения в Германии провели общественные консультации, в которых приняли участие около 11 тыс. человек. В ноябре 2024 года в Лингене также прошли трехдневные слушания.

После этого продолжались консультации с федеральным правительством, в том числе по вопросам внутренней и внешней безопасности. На базе федеральные органы пришли к выводу, что разрешение с условиями не может быть отклонено в рамках ядерного законодательства.

Россия почти завершила строительство новой высоковольтной линии электропередачи между временно оккупированными Мелитополем и Геническим для переподключения захваченной Запорожской атомной электростанции к своей энергосистеме, но реализацию этих планов сорвали удары украинских беспилотников.