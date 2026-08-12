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McDonald's расширяет сеть в Украине: в Ровно появилось новое заведение с McDrive (ФОТО)
В Ровно приступил к работе новый ресторан сети McDonald's. Это второй ресторан компании в городе и первый, где работает сервис McDrive для обслуживания водителей.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.
Объект стал 129-м работающим заведением сети в Украине. Заведение расположено по адресу: ул. Василия Червония, 16-А возле автостанции и торгово-развлекательного центра. Заведение сможет разместить одновременно около 220 посетителей.
С открытием второго ресторана в Киеве McDonald's создал около 60 новых рабочих мест.
Правила безопасности во время тревог
Ресторан работает по общим правилам сети в Украине. Во время объявления воздушной тревоги заведение закрывается. Работники и посетители должны покинуть помещение и перейти к ближайшему укрытию.
Обслуживание возобновляется после официального отбоя. При этом работники получают полную заработную плату вне зависимости от времени, проведенного в укрытии во время смены.
Справочно
McDonald's работает в Украине с 24 мая 1997 года, когда открылось первое заведение в Киеве. В 2025 году сумма уплаченных компанией налогов составила 3,5 млрд. грн. Организация является главным партнером "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".
Напомним, 9 апреля, в Одессе по адресу Европейская площадь, 1 начал работу новый ресторан McDonald's. Это десятое заведение сети в городе и 126-е в Украине.