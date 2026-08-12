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ЕС призывают перекрыть импорт критических минералов для ВПК России на $1,1 млрд

провор РФ, колючая проволока, санкции
ЕС призывают перекрыть импорт критических минералов для ВПК России на $1,1 млрд / Shutterstock

Европейский Союз должен направить новые санкции против импорта в Россию критически важных минералов, обеспечивающих работу российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Импорт сырья и зависимость российской оборонки

По данным аналитиков, в течение года Россия импортировала стратегическое сырье для военных нужд на сумму более 1,1 млрд. долларов. Речь идет о таких материалах, как глинозем, тантал, молибден, бериллий, вольфрам, марганец, ниобий, рений и титан. Эти ресурсы попадают в цепи снабжения десятков российских предприятий, производящих ракетные системы, авиацию, бронетехнику, боеприпасы и электронику.

Большинство импорта поступают из Китая, стран Центральной Азии и Глобального Юга, однако часть поставок имеет западное происхождение или проходит транзитом через европейские страны.

Пробелы в санкциях и предложения для ЕС

Эксперты ESCU отмечают, что в Москве нет полного цикла производства многих стратегических материалов и остается глубоко зависимой от иностранных перерабатывающих мощностей. В настоящее время санкции охватывают менее 5% компаний, вовлеченных в эти цепи поставок, а меры ЕС остаются запоздалыми и ограниченными.

Авторы отчета призывают Брюссель сделать ограничения на стратегические минералы приоритетом наравне с запретом на поставку полупроводников, а также ввести санкции против всей инфраструктуры – посредников, трейдеров, судоходных компаний и логистических хабов.

Напомним, ранее Евросоюз ввел новые санкции против руководителей российской оборонки из-за обстрелов Украины. Ограничения были приняты в ответ на серию авиаударов по украинской инфраструктуре и гражданским объектам.

Автор:
Максим Кольц

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