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ЕС призывают перекрыть импорт критических минералов для ВПК России на $1,1 млрд
Европейский Союз должен направить новые санкции против импорта в Россию критически важных минералов, обеспечивающих работу российского военно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.
Импорт сырья и зависимость российской оборонки
По данным аналитиков, в течение года Россия импортировала стратегическое сырье для военных нужд на сумму более 1,1 млрд. долларов. Речь идет о таких материалах, как глинозем, тантал, молибден, бериллий, вольфрам, марганец, ниобий, рений и титан. Эти ресурсы попадают в цепи снабжения десятков российских предприятий, производящих ракетные системы, авиацию, бронетехнику, боеприпасы и электронику.
Большинство импорта поступают из Китая, стран Центральной Азии и Глобального Юга, однако часть поставок имеет западное происхождение или проходит транзитом через европейские страны.
Пробелы в санкциях и предложения для ЕС
Эксперты ESCU отмечают, что в Москве нет полного цикла производства многих стратегических материалов и остается глубоко зависимой от иностранных перерабатывающих мощностей. В настоящее время санкции охватывают менее 5% компаний, вовлеченных в эти цепи поставок, а меры ЕС остаются запоздалыми и ограниченными.
Авторы отчета призывают Брюссель сделать ограничения на стратегические минералы приоритетом наравне с запретом на поставку полупроводников, а также ввести санкции против всей инфраструктуры – посредников, трейдеров, судоходных компаний и логистических хабов.
Напомним, ранее Евросоюз ввел новые санкции против руководителей российской оборонки из-за обстрелов Украины. Ограничения были приняты в ответ на серию авиаударов по украинской инфраструктуре и гражданским объектам.