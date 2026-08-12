От солнечных станций до аккумуляторов: банки профинансировали энергопроекты в 21 области

Украинские банки в рамках Меморандума о возобновлении энергетической инфраструктуры приступили к финансированию проектов по энергонезависимости для бизнеса на 56,1 млрд грн и для населения на 4,3 млрд грн. Общий объем привлеченных средств превысил 60 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса банков-подписантов меморандума.

Направления финансирования и мощности

По состоянию на начало августа 2026 г. банки обеспечили финансирование проектов бизнеса по восстановлению генерации энергии общей мощностью 1,938 ГВт. Наибольшие объемы кредитов предоставлены на строительство солнечных электростанций, строительство газовых, гидро-, био- и ветровых установок, а также на приобретение генераторов.

Кроме объектов генерации, банки активно кредитуют проекты по хранению энергии и модернизации оборудования:

Системы накопления и автономии: финансируется создание систем накопления энергии, покупка инверторов, аккумуляторов и модернизация теплооборудования.

Совокупная мощность: суммарная мощность по проектам сохранения и модернизации составила 813 МВт.

С учетом частичного погашения по состоянию на август 2026 года валовой портфель "энергетических" кредитов бизнеса составляет 36,0 млрд грн, а население - 3,3 млрд грн. В настоящее время финансирование энергопроектов охватывает 21 область Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские банки выдали 56 млрд грн кредитов на восстановление энергетики. В рамках меморандума за два года финансовые учреждения профинансировали проекты по возобновлению генерации мощностью 1,9 ГВт.