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Украина получила более 2,7 млрд грн от продажи санкционных активов

аукцион, документы, молоток
Украина получила более 2,7 млрд грн от продажи санкционных активов / Freepik

Фонд государственного имущества по состоянию на август 2026 года получил более 2,7 млрд. грн. от продажи активов, взысканных у подсанкционных лиц. Все эти средства были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.

По данным Минюста, за время действия механизма взыскания санкционных активов ведомство подало в Высший антикоррупционный суд 83 иска. По 79 делам уже принято решение, еще четыре находятся на рассмотрении первой инстанции.

Вступившими в законную силу решениями ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС активы взыскали в доход государства у 96 подсанкционных лиц.

Среди уже взысканного имущества — корпоративные права в 135 обществах, 345 объектов недвижимости, 356 транспортных средств, семь самолетов и четыре морских судна. Кроме того, государство получило права требования более чем на 2,5 млрд грн, более 732 млн грн денежных средств, $17,4 млн и 869 тыс. евро.

К крупнейшим взысканным активам Минюст относит резиденцию "Межигорье", ТРЦ Ocean Plaza, "Николаевский глиноземный завод", "Демуринский горно-обогатительный комбинат", "Аэрок", "Винницабыт-хим", "Мотордеталь-Конотоп", "Мотордеталь-Конотоп" "Кировоградское рудоуправление" и "Крюковский вагоностроительный завод", а также два пассажирских самолета Ан-148-100Е.

После вступления судебного решения в законную силу собственником взысканного актива становится государство в лице Фонда госимущества. ФГИ готовит такое имущество к продаже через открытые аукционы в системе "Прозорро.Продажи".

Из более чем 2,7 млрд грн поступлений от реализации санкционных активов почти 90 млн грн было получено в 2026 году.

Напомним, одним из крупнейших уже реализуемых санкционных активов стал завод "Аэрок". В январе 2025 года государство получило от его продажи 1,89 млрд грн, поступивших в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Еще 608,1 млн грн государство получило от приватизации "Винницабытхима", ранее принадлежавшего российской "Невской косметике". Средства от продаж также направили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Татьяна Гойденко

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