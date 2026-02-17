- Категория
Отель в Буковеле и Ocean Plaza: в правительстве назвали санкционные объекты, которые первыми выставят на продажу
Правительство Украины готовит к приватизации в первую очередь санкционные активы, среди которых ТРЦ Ocean Plaza и Николаевский глиноземный завод и гостиница в Буковеле AmstelSki.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Продажа санкционных объектов
По ее словам, во время встречи с главой Фонда государственного имущества Дмитрием Наталухой был обсужден график реализации 26 санкционных объектов, ранее изъятых у собственников, связанных с агрессором.
"Правительство оказывает полное содействие, чтобы первые санкционные активы были как можно быстрее выставлены на торги", - подчеркнула Свириденко.
Согласно утвержденному плану, первоочередными лотами станут:
- Торговый центр "Ocean Plaza" (Киев);
- Николаевский глиноземный завод;
- Отель в Буковеле AmstelSki;
- Демуринский горно-обогатительный комбинат.
"Спящие" лицензии на недра
Кроме того, временный глава Государственной службы геологии и недр Леонид Музыкус доложил о проверках "спящих" спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра. Правительство ожидает первые результаты.
"Если месторождение до начала полномасштабного вторжения простаивало - лицензии будут аннулированы. Активы не должны простаивать, а должны работать на экономику", - отметила глава правительства.
Свириденко поручила завершить аудит и выйти на системные решения в сфере недропользования уже в марте этого года.
Ранее глава ФГИУ анонсировал приватизацию ОПЗ, Ocean Plaza, Демуринского ГОКа и Николаевского глиноземного завода в ближайшие полгода. Относительно Ocean Plaza Наталуха высказал предположение, что на аукционе будут соревноваться преимущественно внутренние инвесторы, имеющие долю в ТРЦ.