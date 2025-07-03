ТРЦ Ocean Plaza "оптимизируют" перед продажей: что известно о дате торгов

Один из самых крупных ТРЦ в Украине продолжают готовить к приватизации после конфискации активов российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов.

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza сегодня генерирует наибольший поток средств среди всех предприятий по санкционному имуществу. Об этом, как передает Delo.ua, рассказал новый глава компании-собственника ТРЦ Ocean Plaza "Інвестиційний союз Либідь" Сергей Майзель в блиц-интервью Forbes.

Ранее Фонд госимущества уволил команду управляющей компании ТРЦ Ocean Plaza. Новым руководителем объекта в марте 2025-го назначили Сергея Майзеля – экс-главу «Киевпасстранса», эксдепутата Киевсовета и советника мэра столицы Виталия Кличко.

За две недели Фонд госимущества получил первые санкционные дивиденды от национализированной доли объекта – 1,2 млрд. гривен. Таким же была выручка компании в 2024-м, по данным YouControl.

Что изменилось в управлении Ocean Plaza

Ключевой задачей сегодняшнего управления ТРЦ Майзель считает повышение доходности объекта, чтобы увеличить привлекательность инвестора.

Сегодня ТРЦ Ocean Plaza ведет переговоры по возвращению брендов польской группы LPP (Reserved, Cropp, House), ранее закрывших магазины в торговом центре.

"Ведем переговоры об их возвращении. У них есть определенные юридические пожелания. Но, думаю, договоримся и вернем их", — отметил Майзель.

По его словам, ТРЦ столкнулся с определенным оттоком арендаторов из-за сложной экономической ситуации в стране. Особенно тяжело заходить иностранным ритейлерам. Вакантность Ocean Plaza держится в пределах 12–13%.

Также ТРЦ планирует обновить входящую группу и фудкорт. "Предыдущее видение уже есть, однако для этого хотят провести конкурс среди студентов архитектурного университета. Здания – более 12 лет, наша задача – продлить ему жизнь еще минимум на 10 лет, чтобы объект был привлекательным для продажи, – объясняет Майзель.

А арендные ставки повышать не планируется, ведь текущие ставки стали основой финансовой модели для инвестора.

Когда государство планирует продать ТРЦ Ocean Plaza

Конкретную дату приватизации новый глава компании-собственника ТРЦ не озвучил, однако подтвердил, что целевая стоимость продаж остается на уровне $250–300 млн.

"Приватизация может состояться в любое время – государство принимает решение. Мы уже передали Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии 1,6 млрд грн. Это примерно та сумма, которую когда-то определяли как балансовую для приватизации", — отметил он.

Майзель добавил, что миноритарные акционеры готовы либо продавать долю вместе с государством, либо оставаться в бизнесе.

Напомним, ТРЦ Ocean Plaza общей площадью 165 000 кв. м открыли в 2012 году. В том же году компания UDP Василия Хмельницкого продала комплекс российской «ТПС Недвижимость».

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане РФ, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

Весной 2023-го Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешел в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

А в июне Кабинет министров Украины передал уже государственную часть Ocean Plaza в управление Фонда госимущества.

Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже государственную долю в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартовая цена актива составляет 1,65 миллиарда гривен.