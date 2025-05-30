Польский бренд планирует удвоить сеть: в Украине она растет как на дрожжах

В Украине польская LPP Group использует агрессивный маркетинг с динамическим продвижением бренда: ритейлер бьет рекорды по количеству открытых магазинов.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Бренд одежды Sinsay, принадлежащей польскому ритейлеру LPP Group, объявил о новой бизнес-стратегии – удвоить сеть и доходы за три года (2025-2027 годы). Как отметили в компании, ради этой цели сеть готова открывать около 10 новых магазинов в день в разных странах, пишет Delo.ua со ссылкой на Украинский совет торговых центров.

В подтверждение новой стратегии 22 мая сеть одновременно открыла 10 новых отделений в восьми странах – Греции, Хорватии, Румынии, Польше, Чехии, Венгрии, Казахстане и Боснии и Герцеговине.

Sinsay, представляющий сегмент доступной одежды value for money , появился на рынке в 2013 году. К концу октября 2024 года сеть Sinsay насчитывала уже 1230 магазинов: их количество выросло на 323 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как растет польский Sinsay в Украине

В Украине польская LPP Group появилась в 2003 году, бренд Sinsay развивается галопирующими темпами. Сеть охватывает 256 магазинов, из них 50 открылись только в этом году, уточнили Delo.ua в дистрибьюторской компании. То есть нынешний средний темп роста в стране — 10 магазинов ежемесячно.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Sinsey стал лидером по количеству открытий магазинов среди ритейлеров: согласно аналитическому обзору ритейла 2024 Malls Club: сеть открыла 100 магазинов в разных регионах Украины. Согласно исследованию таких темпов не демонстрирует ни одна другая сеть.

В LPP Украина рассказали, что сеть обязана своей динамике тем, что заходит не только в ТРЦ, но и в стрит-поинты, а также в отдельные здания в малых городах.

Свои дальнейшие планы по Украине в LPP Group не раскрывают, однако добавляют, что "развитие в Украине не останавливаем".

Дистрибьютор также владеет такими брендами, как Cropp, House, Reserved да Mohito . Первый из них на конец октября 2024 года имел 274 магазина в мире, второй – 371, третий – 365, а четвертый – 234 торговых точки.

Ранее Delo.ua писало о том, что украинский инвестфонд купил три польских ТРЦ.

Также сообщалось о том, что компания LPP, обвиненная в подделке данных о выходе с российского рынка, отреагировала на обвинения.