Украинский инвестфонд купил три польских ТРЦ: что известно о сделке

Украинский инвестиционный фонд недвижимости зарабатывает в аренде в непремиальных торговых объектах в странах Центральной и Восточной Европы.

Инвестиционный фонд украинского происхождения Базирующийся в Люксембурге Focus Estate Fund приобрел три торговых центра вблизи Катовице в Польше, сообщил Украинский совет торговых центров.

Речь идет о новых ТРЦ Sosnowiec Plaza, Ruda Śląska Plaza и Rybnik Plaza, общая площадь которых составляет около 46 тысяч квадратных метров. Стоимость сделки не объявляется.

Интересно, что в декабре 2021 года Focus Estate Fund продал свои торговые парки в Чехии, купленные в 2016 и 2017 годах.

Приобретенные Focus Estate Fund небольшие ТРЦ расположены в центрах городов Сосновец, Рыбник и Руда-Шленска, недалеко от Катовице.

В пресс-службе компании подчеркнули, что приобретенные ТРЦ имеют "Мощную структуру арендаторов", в частности такие бренды как Carrefour, Stokrotka, H&M, CCC, Sephora, Rossmann и Reserved. Также в ТРЦ есть рестораны и развлекательные заведения. В общем, приобретение у компании считают важным шагом для вхождения на польский рынок.

Старейший из трех ТРЦ расположен в Руди-Шленской. Он работает с 2001 года, имеет площадь 20 тысяч. м кв и автостоянку на 520 паркомест. Объекты в Рыбнике и Сосновке работают с марта 2007 года. Все они размещаются в центрах городов.

Как отметил партнер Focus Estate Fund Максим Школьник, это решение показывает уверенность инвестфонда в польском рынке розничной торговли и приверженность подходу, основанному на создании добавленной стоимости через стратегическое управление активами.

"Мы сосредотачиваемся на приобретении непервоклассных магазинов у дома с высокой добавленной стоимостью, чтобы превратить их в динамичные общественные центры. Мы видим огромный потенциал в Центральной и Восточной Европе и стремимся создавать устойчивые, целеустремленные пространства, резонирующие как арендаторам, так и потребителям", — сказал Школя.

Что известно о Focus Estate Management

На сайте Focus Estate Management отмечается, что компания планировала приобрести ок. 200 000 кв. метров коммерческой недвижимости в Европе в 2023–2024 годах. Команда инвестиционных специалистов работает в Польше, Чехии, Украине.

В компании отмечают, что стратегия фонда заключается в инвестировании в средние объекты коммерческой недвижимости в Европе. Компания покупает объекты, не являющиеся лидерами, однако имеющие потенциал к развитию.

Инвестиционная стратегия фонда – покупка торговых активов, генерирующих доход от аренды. Заявленное количество объектов компании – 8-12, площадью 5 000 – 35 000 кв. Продолжительность договоров аренды: 5-10 лет.

Как сообщало месяц назад Delo.ua, в киевских ТРЦ стало гораздо меньше свободных площадей.

Также сообщалось о том, что в Киеве обостряется конкуренция между ТРЦ из-за избытка торговых площадей. .