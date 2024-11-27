ТРЦ увеличили объемы продаж в 2024 году

Индекс самочувствия ритейла (RWBI) в октябре достиг рекордного значения благодаря постепенному росту ключевых показателей. Зафиксирован рост объемов продаж в украинских ТРЦ.

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Показатель самочувствия ритейла повысился на 0,8 пункта и достиг 30,4 пункта, что является максимальным значением с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, сообщил Украинская рада торговых центров. Для сравнения год назад показатель RWBI составил 28,6 пункта.

Индекс RWBI (Retail Well-Being Index) разработан УРТЦ, чтобы в динамике отслеживать уровень самочувствия ритейла, учитывая такие показатели как посещаемость ТРЦ, вакантность площадей и уровень ставок аренды.

Индекс самочувствия ритейла улучшается. Инфографика: УРТЦ

Эксперты также акцентируют внимание на том, что объемы розничной торговли в Украине в 2024 году существенно выросли по сравнению с предыдущим — как в гривневом, так и в долларовом эквиваленте.

По прогнозируемым данным аналитики NAI Ukraine, за год объемы выросли с 1,855 млрд до 2,23 млрд в гривне и 50,7 млрд до 54,3 млрд в долларе.

"В 2024 году наблюдается продолжение тренда на рост объема розничной торговли. Из-за стабилизации курса доллара на 41,1 грн/$ (за год) объем в долларовом выражении демонстрирует также положительную динамику. С 2024 года прогнозируется увеличение доли теневого ритейла, в основном из-за увеличения налоговой нагрузки на бизнес", — отметили в NAI Ukraine.

Инфографика: NAI Ukraine

По словам СЕО NAI Ukraine Виталия Бойко, у ритейлеров лучшее соотношение по расходам на аренду и доходу в ТРЦ.

"Самый крупный розничный рынок Украины сосредоточен в Киеве. После него с большим отставанием почти втрое идет Львов. Однако рост наблюдается по всем регионам, кроме приближенных к зоне военных действий — это Сумская, Харьковская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская области", — заметил Бойко.

Среди девелоперов существует тренд по строительству мультифункциональных комплексов с жильем и ТЦ небольшого формата (примерно 10 000 м2), что закрывает потребности жителей ЖК и соответствует концепции 15-минутного города.

В то же время, как отметил в комментарии Delo глава УТРЦ и операционный директор девелоперской компании Budhouse Group Максим Гаврюшин, в начале года ситуация в ТРЦ была не лучшей, особенно на востоке и юге страны.

"Могу сказать по нашим объектам, если брать восток и юг, выручки уменьшились даже в гривне – за счет сложного начала года с массированными обстрелами. Вообще доля тревог была максимальной в этом году – в некоторые месяцы она доходила до 60-70% рабочего времени. Впрочем, сейчас ситуация стабилизировалась", — добавил Гаврюшин.

Вакантность на арендные ставки в ТРЦ в 2024-2025 гг.

По состоянию на конец ІІІ квартала 2024 г. спрос со стороны ритейлеров подтвердил тенденцию, зафиксированную в 1-2 квартале: игроки с более сильной позицией на рынке пересмотрели свой подход к расширению торговых площадей, открыв несколько новых магазинов на фоне заметного улучшения показателей товарооборота. CBRE Ukraine.

Следовательно, арендаторы продолжали сосредотачивать усилия на обеспечении качественных помещений в наиболее востребованных торговых центрах Киева. Однако, поскольку украинские покупатели продолжали сталкиваться с ростом стоимости жизни, масштабная экспансия ритейлеров оставалась ограниченной, и на рынок не вышло ни одного значительного нового модного бренда.

Правда, в ІІІ квартале 2024 года в ТЦ River Mall открыл свой первый флагманский магазин бренд UGG (Specialist Clothing brand from United States). До этого бренд имел несколько корнеров в разных городах Украины.

Инфографика: NAI Ukraine

Однако тренд на рост присутствия украинских fashion брендов в физическом ритейле, а именно в лучших ТЦ Киева или в street ритейле продолжается. В течение девяти месяцев 2024 года было зафиксировано более 15 открытий: Arber, brabrabra, Cher17, Famo, Harvest, OnebyOne, Otaje, Papaya и других брендов.

Вакантность в лучших торговых центрах Киева, по данным CBRE, снизилась на 2% с начала года, достигнув 13% по состоянию на сентябрь 2024 года.

Арендные ставки в ТРЦ для типовой галереи площадью 100-200 кв.м в лучших объектах варьировались в диапазоне $40-$65/кв.м/месяц (без НДС и OPEX), в то время как арендные ставки в других объектах составляли $15- $33/кв.м/месяц (без НДС и OPEX).

"Прогнозируется, что товарооборот в розничной торговле продолжит расти в 4 кв. 2024 благодаря сезону зимних праздников", — отметил в комментарии Delo.ua управляющий партнер CBRE Ukraine Радомир Цуркан.

Впрочем, по его словам, хотя стабильный потребительский спрос является ключевым фактором в развитии торгового рынка, однако пока такие факторы, как нестабильная экономическая ситуация и снижение реальных доходов населения, непосредственно влияющих на ценообразование, не способствуют возвращению потребителей к активному покупательному поведению.

"Ожидаем, что заполняемость в качественных торговых объектах будет оставаться высокой, что может привести к дальнейшему сокращению вакантных площадей для таких ТЦ. Арендные ставки в торговых центрах с высокими показателями продаж, успешными концепциями и высокой посещаемостью будут оставаться стабильными", — подчеркнул Цуркан.

Одни ставки в 2025 году не претерпели изменений.

По убеждению Виталия Бойко, ожидается, что в 2025 году уровень вакантности возрастет, однако не существенно, поскольку большая часть площадей в новых проектах уже зарезервирована по ритейлерам.

По данным NAI Ukraine, средняя арендная ставка также не претерпела существенных изменений. ТРЦ пытаются идти на встречу ритейлерам, предлагая максимально возможные выгодные условия. А в 2025 году диапазон арендных ставок также останется на том же уровне, что и в 2024 году.