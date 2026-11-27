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Zara, H&M и другие бренды уходят из Бангладеш в Индию и Вьетнам: какие главные причины
Мировые модные бренды, среди которых Zara, H&M и Marks & Spencer, в первой половине ноября перенаправили из Бангладеш в другие страны Азии заказы на сумму около 254 млн долларов. Протесты на фабриках, дефицит энергии и рост зарплат отражаются на ключевой отрасли страны.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.
Бренды переносят производство к конкурентам
По словам трех владельцев бангладесских фабрик, с 1 по 18 ноября международные ритейлеры перевели на другие площадки почти десятую часть своих ежемесячных заказов.
Основная часть объемов пошла в Индию, также покупатели обращаются во Вьетнам, Камбоджу и Индонезию.
После публикации данных акции индийских текстильных производителей пошли вверх, в частности, Gokaldas Exports подскочили на 11%.
Протесты останавливают заводы
По оценкам Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), протесты уже нанесли отрасли более 400 млн долларов ущерба.
Швейный сектор обеспечивает более 80% экспортных доходов страны и около 40% рабочих мест в производстве.
Давление усилилось после одобрения повышения минимальной зарплаты работникам на 36% — это наименьший шаг за 40 лет, который не удовлетворил требования рабочих и спровоцировал новые стычки с полицией.
Ритейлеры ищут более быструю доставку и стабильность
Директор BGMEA М. Мохиуддин Чоудхури отмечает, что из-за дефицита энергии и перебоев в работе вокруг Дакки потеряно 20–25 производственных дней.
Бренды все чаще выбирают более быструю логистику вместо низкой цены: конкуренты выполняют заказы за 60–90 дней против примерно 120 дней в Бангладеш.
Руководитель Alps Apparels Group Хан Монирул Алам сообщил, что с 1 ноября большинство его клиентов приостановили заказы или нашли альтернативных поставщиков. Отрасль опасается, что нестабильность и политическая напряженность превратят временные потери в долгосрочный отток клиентов.
H&M в Украине
Напомним, в феврале H&M Hennes & Mauritz AB объявил о запуск онлайн-магазина в Украине. Теперь украинские покупатели могут заказывать продукцию бренда через официальный сайт hm.com.
Закрывшиеся после начала полномасштабной войны с РФ магазины H&M уже через 1,5 года возобновили работу в Украине. В ноябре 2023 года сеть снова открыла магазины в Киеве.