Мировые модные бренды, среди которых Zara, H&M и Marks & Spencer, в первой половине ноября перенаправили из Бангладеш в другие страны Азии заказы на сумму около 254 млн долларов. Протесты на фабриках, дефицит энергии и рост зарплат отражаются на ключевой отрасли страны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Бренды переносят производство к конкурентам

По словам трех владельцев бангладесских фабрик, с 1 по 18 ноября международные ритейлеры перевели на другие площадки почти десятую часть своих ежемесячных заказов.

Основная часть объемов пошла в Индию, также покупатели обращаются во Вьетнам, Камбоджу и Индонезию.

После публикации данных акции индийских текстильных производителей пошли вверх, в частности, Gokaldas Exports подскочили на 11%.

Протесты останавливают заводы

По оценкам Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), протесты уже нанесли отрасли более 400 млн долларов ущерба.

Швейный сектор обеспечивает более 80% экспортных доходов страны и около 40% рабочих мест в производстве.

Давление усилилось после одобрения повышения минимальной зарплаты работникам на 36% — это наименьший шаг за 40 лет, который не удовлетворил требования рабочих и спровоцировал новые стычки с полицией.

Ритейлеры ищут более быструю доставку и стабильность

Директор BGMEA М. Мохиуддин Чоудхури отмечает, что из-за дефицита энергии и перебоев в работе вокруг Дакки потеряно 20–25 производственных дней.

Бренды все чаще выбирают более быструю логистику вместо низкой цены: конкуренты выполняют заказы за 60–90 дней против примерно 120 дней в Бангладеш.

Руководитель Alps Apparels Group Хан Монирул Алам сообщил, что с 1 ноября большинство его клиентов приостановили заказы или нашли альтернативных поставщиков. Отрасль опасается, что нестабильность и политическая напряженность превратят временные потери в долгосрочный отток клиентов.

H&M в Украине

Напомним, в феврале H&M Hennes & Mauritz AB объявил о запуск онлайн-магазина в Украине. Теперь украинские покупатели могут заказывать продукцию бренда через официальный сайт hm.com.

Закрывшиеся после начала полномасштабной войны с РФ магазины H&M уже через 1,5 года возобновили работу в Украине. В ноябре 2023 года сеть снова открыла магазины в Киеве.