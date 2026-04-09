Бренды Zara и Bershka окончательно уходят из Днепра, Одессы и Харькова: кто займет магазины

Компания Inditex, которая развивает бренд Zara и еще шесть модных марок, с конца января 2026 окончательно разорвала договоры аренды с ТРК Мост-сити и "Караван" в Днепре. Ритейлер закрыл магазины в Одессе и ТРЦ Дафи в Харькове. Освободившиеся площади занимают LPP, LC Waikiki и Arber.

Как пишет Delo.ua, сообщила прессслужба Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

Почему решили уйти

Генеральный менеджер коммерческого центра Alef Estate Анжела Борисова рассказала, что выход Zara не оказал негативного влияния на показатели работы ТРК Мост-сити, поскольку все площади испанского ритейлера были закрыты вначале полномасштабного вторжения.

Из-за ситуации безопасности было принято решение, что запускать в работу магазины в Днепре, Одессе и Харькове не будут.

"Потому что Одесса, Днепр и Харьков – это для них "красная зона" опасности. В штаб-квартире Inditex считают, что, например, Днепр находится очень близко к линии фронта, хотя по карте мест сосредоточения вооруженных формирований России на белорусской границе расстояние до Киева примерно такое же", - объясняет Борисова.

По ее мнению, испанский офис сейчас не рассматривает развитие в Украине, и внимательно смотрит на ситуацию безопасности в работающих магазинах Киева, Львова и других городах западной части Украины.

В феврале сообщалось, что компания Inditex разрывает договоры аренды с торговыми центрами "Мост-Сити" и "Караван" в Днепре. В то же время, площади под магазины в торговых центрах Харькова и Одессы ритейлер пока продолжает арендовать, хотя их судьба остается под вопросом.

На освободившиеся площади уже заходят новые игроки

Соответственно, на место Inditex в ТРК Мост-сити уже зашли и готовятся к открытию новые бренды. Есть уже открытые магазины, в частности, украинский бренд Arber, бутик Calvin Klein, MD-Fashion. Производят ремонты и готовятся к открытию LC Waikiki, бренды польской компании LРР – Cropp, House.

Площадь, которую занимали бренды Inditex, составляла – 3650 кв. м. Осталась не занятой только локация магазина Massimo Dutti – 500 кв. м, по которому идут финальные переговоры.

Ранее сообщалось, что турецкий бренд Koton официально приостанавливает свою деятельность в Украине весной 2026 года.

Возвращение в Украину после 2 лет

Напомним, все магазины компании Inditex, среди которых были бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Bershka, были закрыты 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России.

С тех пор Inditex перестала доставлять товары в Украину, но продолжала платить налоги и заработную плату своим 1000 украинских работников. Также Inditex сохраняла свои договоры аренды с арендодателями при закрытии магазина, но не разглашала, на каких условиях.

Бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex официально вернулись в Украину в марте 2024г.