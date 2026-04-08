Читати українською
Польская сеть магазинов Pepco готовится выйти на рынок Украины: что известно
Польская сеть магазинов одежд и бытовых товаров Pepco планирует выйти на украинский рынок. Первые магазины дисконтного ритейлера могут открыться уже в этом году.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).
Отмечается, что консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA) как официальный эксклюзивный представитель Pepco в Украине занимается поиском лучших локаций для международного ритейлера.
В настоящее время уже ведутся переговоры технического отдела Pepco с подрядчиками об обустройстве в определенных локациях.
В планах до конца 2026 г. открыть до 10 магазинов.
О Pepco
Pepco – европейская сеть магазинов формата "дискаунтер", специализирующаяся на продаже одежды, товаров для дома и базовых бытовых вещей по низким ценам.
Развитие Pepco началось с открытия первых 14 магазинов в Польше. Бренд входит в группу Pepco Group.
Pepco имеет более 4000 магазинов в 18 странах.
