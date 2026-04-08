Польська мережа магазинів Pepco готується вийти на ринок України: що відомо

Польська мережа магазинів одягу та побутових товарів Pepco планує вийти на український ринок. Перші магазини дисконтного ритейлера можуть відкритися вже у цьому році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

Перші магазини можуть відкрити вже цього року

Зазначається, що консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA), як офіційний ексклюзивний представник Pepco в Україні, займається пошуком найкращих локацій для міжнародного ритейлера.

Наразі вже ведуться переговори технічного відділу Pepco з підрядниками щодо облаштувальних робіт в певних локаціях.

У планах до кінця 2026 року відкрити до 10 магазинів.

Про Pepco

Pepco – європейська мережа магазинів формату "дискаунтер", яка спеціалізується на продажі одягу, товарів для дому та базових побутових речей за низькими цінами.

Розвиток Pepco почався з відкриття перших 14 магазинів в Польщі. Бренд входить до групи Pepco Group.

Pepco має понад 4000 магазинів у 18 країнах.

